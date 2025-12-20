মোহামেডানকে রুখে দিয়েছে আরামবাগ

মোহামেডানকে রুখে দিয়েছে আরামবাগ
ফুটবল মাঠে মোহামেডানের দুর্দাশা যেন কাটছেই না। বাংলাদেশ ফুটবল লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা পরপর দুই ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট হারিয়ে টেবিলে নিচের দিকেই যাচ্ছে। শনিবার কুমিল্লায় মোহামেডানকে ১-১ গোলে রুখে দিয়েছে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ।
২৫ মিনিটে মেহেদী হাসানের গোলে লিড নিয়েছিল মোহামেডান। তবে বেশি সময় সেই লিড ধরে রাখতে পারেনি সাদাকালোরা। ১৪ মিনিট পর আরামবাগের আমির হাকিম বাপ্পী গোল করে দলেকে ম্যাচে ফেরান।
বাকি সময় চেষ্টা করেও দ্বিতীয় গোল করতে পারেনি মোহামেডান। আগের ম্যাচে বসুন্ধরা কিংসের কাছে ২-০ গোলে হারা মোহামেডানের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল আরামবাগের বিপক্ষে ম্যাচটি। সেই ম্যাচও জিতে পারেনি গত মৌসুমে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া দলটি।
৭ ম্যাচ শেষে মোহামেডানের পয়েন্ট ৮। সাদাকালোদের অবস্থান টেবিলের ছয়ে। অন্য দিকে মোহামেডানকে রুখে দিয়ে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ ৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের নবম স্থানে।
দিনের অন্য ম্যাচে ফর্টিস এফসি ৩-০ গোলে হারিয়েছে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবকে। ফর্টিসের পয়েন্ট ৭ ম্যাচে ১৪। টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে আছে দলটি। ফর্টিসের গোল করেছেন পা ওমর বাবু দুটি ও সাগর।
আরআই/আইএইচএস/