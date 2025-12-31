আফ্রিকা কাপ অব নেশনস
৩ গোলকিপার নামিয়েও হার এড়াতে পারলো না উগান্ডা
আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে টানা তিন জয়ে গ্রুপ পর্ব পার করে শেষ ষোলোতে জায়গা নিশ্চিত করেছে নাইজেরিয়া। গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে গতকাল রাতে ১০ জনের উগান্ডাকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়েছে দলটি।
ম্যাচের এক পর্যায়ে ১০ জনের দলে পরিণত হয় উগান্ডা। পরিস্থিতির চাপে দলটিকে একে একে তিনজন গোলকিপার নামাতে হলেও, শেষ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তই তাদের বিদায় এড়াতে সক্ষম হয়নি।
দুই ম্যাচ জিতে ফুরফুরে মেজাজে থাকায় তিউনিসিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের একাদশ থেকে পরিবর্তন আনা হয় আটটি। অনেকগুলো পরিবর্তন আনা হলেও পারফরম্যান্স ছিল আগের মতোই দাপুটে।
উগান্ডার বিপক্ষে ম্যাচে ফেজ স্টেডিয়ামে নাইজেরিয়া কিছুটা চাপের মুখেই ছিল শুরুতে। ভালোই প্রতিরোধ গড়ে তোলে তারা। কিন্তু ২৮ মিনিটে পল ওনুয়াচুরের গোলে এগিয়ে যায় নাইজেরিয়া।
প্রথমার্ধে গোল হয় ওই একটাই। বিরতির পর বড় বিপর্যয়ে পড়ে উগান্ডা। ৪৬ মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন ৪০ বছর বয়সী গোলকিপার ডেনিস ওনিয়াঙ্গো।
সালিম মাগুলা দায়িত্ব নেন গোলপোস্টের। কিন্তু ১১ মিনিট পর বক্সের বাইরে থেকে ভিক্টর ওসিমেনের লব শট হাত দিয়ে ঠেকাতে গিয়ে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন মাগুলা। এরপর মিডফিল্ডার বাবা আল হাসানকে তুলে নিয়ে তৃতীয় গোলকিপার নাফিয়ান আলিওনজিকে মাঠে নামায় উগান্ডা।
আলিওনজি মাঠে আসার মিনিট ছয়েকের মধ্যেই নাইজেরিয়ার রাফায়েল ওনিয়েদিকার শটে ম্যাচের ৬২ মিনিটে তৃতীয় গোল হজম করে উগান্ডা।
সেই গোলের ৫ মিনিটের মধ্যেই ৬৭ মিনিটে আবারও গোল করেন ওনিয়েদিকা। এতে ৩–০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়ে কার্যত জয় নিশ্চিত করে নাইজেরিয়া। পরে ৭৫ মিনিটে উগান্ডার হয়ে সান্ত্বনার একটি গোল করেন রজার্স মাতো।
এদিকে, তিউনিসিয়ার বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেও তৃতীয় সেরা দল হিসেবে শেষ ষোলোতে জায়গা করে নিয়ছে তানজানিয়া। নিজেদের ইতিহাসে এবারই প্রথম কাপ অব নেশনসের শেষ ষোলোয় খেলবে দেশটি
বেনিনকে ৩–০ ব্যবধানে হারিয়ে ‘ডি’ গ্রুপের শীর্ষস্থান নিশ্চিতের মাধ্যমে শেষ ষোলোয় জায়গা করেছে সেনেগাল। একই গ্রুপ থেকে ডিআর কঙ্গো পরের পর্বে উঠেছে রানার্সআপ হিসেবে। বতসোয়ানাকে তারা হারিয়েছে ৩–০। বেনিনও তৃতীয় সেরা দল হিসেবে নকআউটে উঠেছে তানজানিয়ার মতোই।
আইএন