মোস্তাফিজের পাশে রয়েছে পুরো বাংলাদেশ: আমিনুল

মোস্তাফিজের পাশে রয়েছে পুরো বাংলাদেশ: আমিনুল
বিসিসিআই ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের আচরণে বিষয়টি একপেশে হয়ে পড়েছে বলে মনে করেছেন অনেকেই। বাংলাদেশের প্রতিটি ক্রিকেটপ্রেমী, ক্রীড়া অনুরাগী ও সচেতন মানুষের এখন একটাই প্রত্যাশা— বাংলাদেশ জাতীয় দল যেন কোনোভাবেই ভারতে গিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ না খেলে এবং বিকল্প ভেন্যু হিসেবে শ্রীলঙ্কার মাটিতে ম্যাচগুলো আয়োজন করা হয়।
এই দাবির সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ক্রীড়া সম্পাদক আমিনুল হক। সোমবার বিকেলে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।
আমিনুল হক বলেন, ‘দেশের মান-মর্যাদা, সম্মান ও জাতীয় স্বার্থ সবার আগে। এ বিষয়ে কোনো আপস হতে পারে না।’
তার মতে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে ন্যাক্কারজনক আচরণ করেছে। ‘মোস্তাফিজ বাংলাদেশের একজন সিনিয়র ও আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেটার। বিশ্ব ক্রিকেট তাকে ভালো করেই চেনে। এর আগেও তিনি সফলভাবে একাধিক মৌসুম আইপিএলে খেলেছেন। হঠাৎ করে ধর্মীয় অনুভূতিকে সামনে এনে তাকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া সম্পূর্ণ অন্যায়।’
আমিনুলের ভাষ্য, মোস্তাফিজকে আইপিএল খেলতে না দেওয়ার সিদ্ধান্তটি হঠকারী ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি এটিকে একটি গভীর ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখছেন, ‘এই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করা প্রয়োজন’— বলেছেন বিএনপির এই তরুণ নেতা।
মোস্তাফিজুর রহমানের মতো আন্তর্জাতিক মানের তারকা ক্রিকেটারের বিপক্ষে ধর্মকে ব্যবহার করে অনৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে আমিনুল হক বলেন, ‘বিসিসিআই ও কলকাতা নাইট রাইডার্স মিলে যেভাবে মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দিয়েছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। মোস্তাফিজের পাশে পুরো বাংলাদেশ রয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘এটা কোনো সাধারণ সিদ্ধান্ত নয়। এর পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। সেই ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করা জরুরি।’
বিষয়টি তদন্তের দাবি জানিয়ে বিসিবি ও ক্রীড়া উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক বলেন, ‘ক্রিকেট বোর্ড ও দেশের বিজ্ঞ ক্রীড়া উপদেষ্টা যেন আলোচনার মাধ্যমে সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত নেন— কেন মোস্তাফিজকে এভাবে রিলিজ করা হলো এবং এর পেছনে কারা জড়িত। বিষয়টি তদন্ত করে জাতির সামনে তুলে ধরার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।’
ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ না নেওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশে আইপিএলের টিভি সম্প্রচার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে আমিনুল হক বলেন, ‘আমি একটাই কথা বলি— সবার আগে আমার বাংলাদেশ। বাংলাদেশের স্বার্থই সবার আগে। যদি দেশের স্বার্থে সিদ্ধান্ত হয় যে আইপিএলের সম্প্রচার বাংলাদেশে হবে না, তাহলে হবে না। দ্যাটস ইট।’
