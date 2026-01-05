চোটের কারণে ফুটবল ছাড়ার কথাও ভেবেছিলেন নেইমার!

চোটের কারণে ফুটবল ছাড়ার কথাও ভেবেছিলেন নেইমার!
সাম্প্রতিক চোটের কারণে একপর্যায়ে ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। এমনটাই জানিয়েছেন তার বাবা ও এজেন্ট নেইমার দ্য সিলভা সান্তোস সিনিয়র।
ইউটিউবে ‘রাফা টেসলা টি – এক্সপেরিয়েন্সাস রিয়ালেস’ নামের একটি অনুষ্ঠানে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নেইমারের বাবা জানান, অস্ত্রোপচারের আগে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন ৩৩ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড।
গত মৌসুমের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মেনিস্কাসের চোট নিয়েই সান্তোসের হয়ে মাঠে নামেন নেইমার। পরে গত ২২ ডিসেম্বর তার বাঁ-হাঁটুতে ছোট একটি অস্ত্রোপচার করা হয়।
সেই সময়ের কথা স্মরণ করে নেইমার সিনিয়র বলেন, ‘ওর মেনিস্কাসে চোট লাগে। আমরা ওর সঙ্গে কথা বলার আগেই বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে চলে আসে। এতে ও মানসিকভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। আমি ওর বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, কেমন আছ? তখন সে বলে, আমি আর পারছি না। অপারেশন করাই। বাবা, আমার আর মনে হয় না এটা করার মতো কিছু আছে।’
বাবার ভাষ্য অনুযায়ী, সেই মুহূর্তে তিনি নেইমারকে দুটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে বলেন— সমালোচকদের জবাব দিতে মাঠে ফিরে আসা এবং বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন পূরণ করা।
২০২৩ সালের অক্টোবরে ব্রাজিল জাতীয় দলের হয়ে খেলতে গিয়ে বাঁ-হাঁটুর এসিএল ও মেনিস্কাস ছিঁড়ে যায় নেইমারের। এরপর থেকেই নিয়মিত চোট ও ফিটনেস সমস্যায় ভুগছেন তিনি।
নেইমার সিনিয়র আরও বলেন, ‘আমি তাকে বলেছিলাম, তুমি যদি সুস্থ হওয়ার জন্য অস্ত্রোপচার করতে চাও, আমি তোমার পাশেই আছি। পরদিন সকালে সে আবার অনুশীলনে নামে—বাঁ পা, ডান পা দিয়ে শট নেয়। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি মনে হয় পারব।’
সেই ম্যাচেই গোল করেন নেইমার। গোল করার পর বাবার দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব।’
চোট থেকে ফিরে জানুয়ারি ২০২৫ সালে সান্তোসে যোগ দেওয়ার পর ব্রাজিলিয়ান সিরি আ-র মাত্র অর্ধেক ম্যাচ খেলতে পেরেছেন নেইমার। তবে আটটি লিগ গোল করেন তিনি, যার মধ্যে শেষ দিকের চারটি গোল ছিল দলের অবনমন এড়ানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
চলতি মাসের শেষ দিকে শুরু হতে যাওয়া ২০২৬ মৌসুমের ব্রাজিলিয়ান সিরি আ-র আগেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে নেইমারের।
উল্লেখ্য, ব্রাজিল জাতীয় দলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা নেইমার। ১২৮ ম্যাচে তার গোল সংখ্যা ৭৯। এ পর্যন্ত তিনি তিনটি বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছেন।
