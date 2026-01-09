লিভারপুল-আর্সেনালের হাইভোল্টেজ লড়াইয়ে জেতেনি কেউ

লিভারপুল-আর্সেনালের হাইভোল্টেজ লড়াইয়ে জেতেনি কেউ
মিডউইকের ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর তালিকায় যোগ দিলো আর্সেনাল ও লিভারপুল। বৃহস্পতিবার রাতে এমিরেটস স্টেডিয়ামে গোলশূন্য ড্রয়ে শেষ হয় দুই দলের হাইভোল্টেজ লড়াই। এতে করে লিগ টেবিলে নিজেদের ব্যবধান আরও বাড়ানোর সুযোগ হাতছাড়া করে মিকেল আর্তেতার দল।
ম্যাচের প্রথমার্ধে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে আর্সেনাল। বলের দখল ও সুযোগ তৈরিতে এগিয়ে থাকলেও গোলের দেখা পায়নি স্বাগতিকরা।
বিরতির পর চিত্রটা বদলে যায়—লিভারপুল ম্যাচে ফিরে আসে এবং দ্বিতীয়ার্ধে জমে ওঠে লড়াই। দুই অর্ধের ভিন্ন গল্পে ম্যাচটি হয়ে উঠতে পারত স্মরণীয়, যদি গোল আসত নর্থ লন্ডনে।
ড্রয়ের ফলে টেবিলের শীর্ষে থাকা আর্সেনাল ম্যানচেস্টার সিটি ও অ্যাস্টন ভিলার চেয়ে ছয় পয়েন্টে এগিয়ে থাকলো। অন্যদিকে লিভারপুল চতুর্থ স্থানে অবস্থান করছে, তবে শীর্ষে থাকা আর্সেনালের থেকে তারা পিছিয়ে আছে বড় ব্যবধানে, ১৪ পয়েন্ট।
এমএমআর/জেআইএম