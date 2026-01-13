  2. খেলাধুলা

ফোটার আগেই ঝরে যাচ্ছেন এনদ্রিক! থাকতে চান ইউরোপে

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:০৩ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
মাত্র ১৭-১৮ বছর বয়সেই নজর কেড়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান উঠতি তারকা এনদ্রিক। গত মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে দু’একটি ম্যাচ খেলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া ব্রাজিল জাতীয় দলের হয়ে খেলতে নেমেও নিজের জাত চেনাতে শুরু করেছিলেন। তার স্কিল, গতি এবং খেলার স্টাইল দেকে অনেকেই ‘এনদ্রিককে নেইমারের শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে’- বলে মন্তব্য করেছিলেন।

সেই এনদ্রিক ‘কলি থেকে পূর্ণরুপে প্রস্ফুটিত’ হওয়ার আগেই ঝরে যাওয়া জোগাড় হয়েছে তার। রিয়ালের একাদশে জায়গা হারানোই নয় শুধু, মাদ্রিদই ছাড়তে হয়েছে তাকে। লোনে খেলতে গেলেন ফ্রান্সের ক্লাব লিওঁয়।

তবে সেখানেই তার অবস্থান স্থির থাকছে না। ক্যারিয়ার শুরু হতে না হতেই ইউরোপের অধ্যায় শেষ হতে যাচ্ছে তার। দক্ষিণ আমেরিকান দেশগুলোর বেশ কিছু ক্লাব এনদ্রিককে দলে ভেড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। রিয়াল মাদ্রিদ সেই আগ্রহে সাড়া দেয় কি না- সে আতঙ্কে পেয়ে বসেছে এনদ্রিককে। যে কারনে সরাসরি মুখ খুলতে হলো তাকে এবং বলতে হলো, ‘আমি ইউরোপেই থাকতে চাই।’

এন্দ্রিক চান তার ক্যারিয়ারটা ইউরোপেই গড়ে উঠুক। সে লক্ষ্যেই দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন ক্লাবের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান এই বিস্ময় প্রতিভা।

ক্লাবঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাতে জানা গেছে, নিয়মিত ম্যাচ খেলার সুযোগ বাড়াতে এন্দ্রিককে ধারে নেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছিল কয়েকটি দক্ষিণ আমেরিকান ক্লাব। তবে ইউরোপিয়ান ফুটবলে মানিয়ে নেওয়া এবং শীর্ষ পর্যায়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সেই প্রস্তাবগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন ১৮ বছর বয়সী এই ফুটবলার।

রিয়াল মাদ্রিদেও থাকতে আগ্রহী এন্দ্রিক। ক্লাবের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে চান তিনি। নিয়মিত প্রথম একাদশে জায়গা পেতে এখনও সময় লাগলেও কোচিং স্টাফের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে নিজের উন্নতিতে মনোযোগী এই ফরোয়ার্ড।

গত মৌসুমে পালমেইরাস থেকে রিয়ালে যোগ দেওয়া এন্দ্রিককে ঘিরে ব্যাপক প্রত্যাশা রয়েছে। ব্রাজিল জাতীয় দলের হয়েও অভিষেক ঘটেছে তার। রিয়াল মাদ্রিদ মনে করছে, সঠিক সময় ও ধৈর্যের মাধ্যমে এন্ড্রিক ভবিষ্যতে দলের আক্রমণভাগের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠবেন।

ইউরোপে থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করতে চাওয়ার সিদ্ধান্ত এন্দ্রিকের দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ার ভাবনারই প্রতিফলন বলে মনে করছেন ফুটবল বিশ্লেষকরা।

