নিউক্যাসলকে হারিয়ে ফাইনালে এক পা ম্যানসিটির

নিউক্যাসলকে হারিয়ে ফাইনালে এক পা ম্যানসিটির
আঁতোয়া সেমেনিও ও রায়ান চেরকির গোলে কারাবাও কাপের সেমিফাইনালে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছে ম্যানচেস্টার সিটি। ফলে ফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছে সিটিজেনরা।
বোর্নমাউথ থেকে মাত্র এক সপ্তাহ আগে ৬৫ মিলিয়ন পাউন্ডে দলে যোগ দেওয়া সেমেনিও শুরু থেকেই নিজের প্রভাব দেখাচ্ছেন। গত সপ্তাহান্তে এক্সেটার সিটির বিপক্ষে ক্লাবের ইতিহাসে রেকর্ড ১০-১ জয়ে অভিষেকে একটি গোল ও একটি অ্যাসিস্ট করার পর এবার সেমিফাইনালের প্রথম লেগেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেন তিনি।
সেন্ট জেমস পার্কে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ৫৩ মিনিটে সিটির হয়ে গোলের খাতা খুলেন সেমেনিও। জেরেমি ডোকুর ক্রস বার্নার্দো সিলভার হেডে ঘুরে আসার পর ব্যাক পোস্টে সুযোগ কাজে লাগিয়ে বল জালে পাঠান তিনি। পরে তার আরেকটি গোল বাতিল হয়ে যায়। প্রতিযোগিতায় আগেই বোর্নমাউথের হয়ে খেলা সত্ত্বেও নিয়ম পরিবর্তনের কারণে সেমেনিওকে খেলতে দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন নিউক্যাসল কোচ এডি হাও।
নিউক্যাসলের জন্য দুর্ভাগ্য যেন পিছু ছাড়ছিল না। গোলশূন্য অবস্থায় তারা দুইবার পোস্টে বল লাগায়। প্রথমে সিটির গোলরক্ষক জেমস ট্রাফোর্ড ইয়োয়ানে উইসার লুপিং হেডার ক্রসবারে লাগিয়ে ফেরান। মুহূর্ত পরেই নিউক্যাসলের অধিনায়ক ব্রুনো গিমারায়েসের শক্তিশালী শটও বার ছুঁয়ে ফিরে আসে। এর আগে উইসা খুব কাছ থেকে একটি সহজ সুযোগও নষ্ট করেন।
ম্যাচের যোগ করা সময়ের নবম মিনিটে নিউক্যাসলের আশা পুরোপুরি ভেঙে দেন বদলি খেলোয়াড় রায়ান চেরকি। জোরালো শটে তিনি দ্বিতীয় গোলটি করে সিটির জয় নিশ্চিত করেন।
আটবারের কারাবাও কাপ জয়ী ম্যানচেস্টার সিটি এই জয়ে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে বড় লিড নিয়ে এগিয়ে গেল। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি ইতিহাদ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফিরতি লেগে মুখোমুখি হবে দুই দল।
এমএমআর