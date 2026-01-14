পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের পেসারের ভিসা আটকে দিলো ভারত
যুক্তরাষ্ট্রের পেসার আলি খান দাবি করেছেন, তাকে ভারতীয় ভিসা দেওয়া হয়নি। মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে দেওয়া একটি স্টোরির ক্যাপশনে তিনি এই তথ্য নিশ্চিত করেন। যদিও বিস্তারিত কিছু জানাননি।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী দিনেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ম্যাচ। মুম্বাইয়ে সে ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক ভারত।
বর্তমানে আলি খান শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে দলের ট্রেনিং ক্যাম্পে রয়েছেন। এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেনি। ধারণা করা হচ্ছে, কলম্বোতে থাকা ১৮ জনের ক্যাম্প থেকেই চূড়ান্ত ১৫ সদস্যের দল বাছাই করা হবে।
দল নির্বাচন করবে যুক্তরাষ্ট্রের কোচিং স্টাফ। তবে প্রশাসনিক ও লজিস্টিক দায়িত্ব সামলাচ্ছে আইসিসি। গত বছর যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট স্থগিত হওয়ার পর থেকেই এই দায়িত্ব আইসিসির হাতে রয়েছে।
৩৫ বছর বয়সী আলি খান কলম্বোর ক্যাম্পে থাকা পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত তিন মার্কিন ক্রিকেটারের একজন। অন্য দুজন হলেন এহসান আদিল, যিনি পাকিস্তানের হয়ে তিনটি টেস্ট খেলেছেন এবং মোহাম্মদ মহসিন। আইসিসি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য না করলেও জানা গেছে, তারা বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছে।
এই পরিস্থিতি নজরে রাখছে টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া বেশ কয়েকটি সহযোগী দেশ ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইতালি; যাদের দলে পাকিস্তান বংশোদ্ভূত বা পাকিস্তানি নাগরিক খেলোয়াড় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
এদিকে ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, ইংল্যান্ড দলের পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত দুই ক্রিকেটার আদিল রশিদ ও রেহান আহমেদও এখনো ভারতীয় ভিসার অপেক্ষায় রয়েছেন। তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও জটিল, কারণ ভিসার জন্য সশরীরে আবেদন করতে হয়। বর্তমানে রেহান অস্ট্রেলিয়ায় বিগ ব্যাশ লিগে খেলছেন, আর আদিল রশিদ রয়েছেন দুবাইয়ে।
গত বছরের সেপ্টেম্বরে আইসিসি অংশগ্রহণকারী সব দলকে জানিয়েছিল যে, ভিসা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলোর। তবে প্রয়োজনে আইসিসি কাগজপত্রের কাজে সহায়তা করবে। যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট স্থগিত থাকায়, তাদের ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব সরাসরি আইসিসির ওপর বর্তেছে।
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার ক্রমাবনত কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভিসা ইস্যু জটিল হয়ে উঠেছে। এমনকি অন্য দেশের নাগরিক হলেও পাকিস্তান বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এর আগে ইংল্যান্ডের শোয়েব বশির ও সাকিব মাহমুদের ভিসা পেতে দেরি হলেও শেষ পর্যন্ত তা মঞ্জুর হয়েছিল। একই অভিজ্ঞতা ছিল অস্ট্রেলিয়ার উসমান খাজা এবং ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তান দলেরও।
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুপার এইটে পৌঁছানোর সুবাদে সরাসরি ২০২৬ আসরের টিকিট পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গ্রুপ ‘এ’-তে তারা চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিই খেলবে ভারতে। ৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ে ভারতের বিপক্ষে উদ্বোধনী ম্যাচের পর ১০ ফেব্রুয়ারি কলম্বোতে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে তারা। এরপর চেন্নাইয়ে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ১৩ ফেব্রুয়ারি এবং নামিবিয়ার বিপক্ষে ১৫ ফেব্রুয়ারি মাঠে নামবে দলটি।
এমএমআর