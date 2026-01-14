বিশ্বকাপ ট্রফি বাংলাদেশে নিয়ে আসাটা গর্বের বিষয়: গিলবার্তো সিলভা

বিশ্বকাপ ট্রফি বাংলাদেশে নিয়ে আসাটা গর্বের বিষয়: গিলবার্তো সিলভা
বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে বাংলাদেশে এসে দারুণ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি ফুটবলার গিলবার্তো সিলভা। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সফরে এসে ফিফা বিশ্বকাপের আসল ও আইকনিক ট্রফি সঙ্গে আনতে পারাকে নিজের জন্য অত্যন্ত গর্ব ও সম্মানের বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।
বিশ্বকাপ ট্রফি ট্যুর উপলক্ষে ঢাকায় এসে দেওয়া বক্তব্যে গিলবার্তো সিলভা জানান, বাংলাদেশে আসতে পেরে তিনি সত্যিই আনন্দিত। ঢাকায় এসে উষ্ণ অভ্যর্থনা পাওয়ার জন্য তিনি ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো, কোকা-কোলা এবং আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘এটা সত্যিই দারুণ একটা সময়। বাংলাদেশে এসে বিশ্বকাপের আসল ট্রফি—এই আইকনিক ট্রফিটি—নিয়ে আসতে পারা অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক।’
গিলবার্তো বলেন, ‘বাংলাদেশে আসতে পেরে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত। এটাই এখানে আমার প্রথম সফর। উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। ফিফার পক্ষ থেকে, ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো, কোকা-কোলা এবং আমাদের আতিথেয়তা করার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।’
বিশ্বকাপের মূল ট্রফি খুব কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা আজও তাকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করে। ফুটবলের সঙ্গে তার দীর্ঘ পথচলায় এই ট্রফি বারবার তাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছে। শুধু খেলোয়াড় হিসেবে নয়, ফুটবলের একজন দূত হিসেবেও তিনি সুন্দর এই খেলাটিকে ছড়িয়ে দিতে কাজ করে যেতে চান বলে জানান।
ব্রাজিলিয়ান বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলার বলেন, ‘আজও, যখনই ট্রফিটি দেখার সুযোগ পাই, বিশেষ করে এত কাছ থেকে যেমন এখন দেখছি, তখন সেটা আমাকে আবার নতুন করে অনুপ্রাণিত করে। আরও এগিয়ে যেতে, ফুটবলকে যতটা সম্ভব উপভোগ করতে এবং একই সঙ্গে এই সুন্দর খেলাটির একজন দূত হিসেবে কাজ করতে হবে।’
ফিফার প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বকাপ ট্রফি বাংলাদেশে নিয়ে আসাকে বড় সম্মানের বলে উল্লেখ করে গিলবার্তো সিলভা বলেন, এই ট্রফি যেন দেশের তরুণ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে। বিশেষ করে তরুণরা যেন খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা গড়ে তোলে—এটাই তার প্রত্যাশা।
তিনি বলেন, ‘ফিফা ও আমাদের পুরো দলের জন্য এখানে এসে এই ট্রফিটি নিয়ে আসা আমাদের জন্য বড় সম্মানের বিষয়। আমি আশা করি, এটি তরুণ প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করবে খেলাধুলায় যুক্ত হতে—বিশেষ করে ফুটবল খেলতে, যে খেলাটিকে আমরা সবাই হৃদয় থেকে ভালোবাসি।’
বিশ্বকাপ ট্রফির এই সফর বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে বাড়তি আগ্রহ ও আবেগের সৃষ্টি করেছে। গিলবার্তো সিলভার মতো কিংবদন্তির উপস্থিতি এবং তার অনুপ্রেরণামূলক বার্তা দেশের ফুটবলের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
আইএইচএস/