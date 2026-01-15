  2. খেলাধুলা

২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিটের আবেদন ৫০ কোটি ছাড়ালো

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩০ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের টিকিট নিয়ে বিশ্বজুড়ে ফুটবলভক্তদের উন্মাদনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। ফিফা জানিয়েছে, আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য এখন পর্যন্ত ৫০ কোটির বেশি টিকিট আবেদন জমা পড়েছে। বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কোরাল গেবলস থেকে এ তথ্য প্রকাশ করে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি।

ফিফার তথ্যমতে, আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার বাইরে সবচেয়ে বেশি টিকিট আবেদন এসেছে জার্মানি, ইংল্যান্ড, ব্রাজিল, স্পেন, পর্তুগাল, আর্জেন্টিনা ও কলম্বিয়া থেকে।

বিশ্বকাপের টিকিটের দাম নিয়েও ব্যাপক আলোচনা চলছে। সর্বোচ্চ একটি টিকিটের মূল্য ধরা হয়েছে প্রায় ৮,৬৮০ মার্কিন ডলার (প্রায় ১০ লাখ ৬২ হাজার টাকা)। তবে সমালোচনার মুখে পড়ে ফিফা গত মাসে ঘোষণা দেয়, টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া ৪৮টি দেশের প্রতিটি জাতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে প্রতিটি ম্যাচের জন্য ৬০ ডলারের টিকিট বরাদ্দ দেওয়া হবে। কোন ফেডারেশন কিভাবে তাদের সমর্থকদের মধ্যে এই টিকিট বিতরণ করবে, সে সিদ্ধান্ত তারা নিজেরাই নেবে।

ফিফা জানায়, তৃতীয় ধাপের টিকিট বিক্রির সময়ে (১১ ডিসেম্বর থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত) সবচেয়ে বেশি চাহিদা ছিল ২৭ জুন মিয়ামি গার্ডেনসে কলম্বিয়া বনাম পর্তুগাল ম্যাচটির জন্য। এরপর রয়েছে—

১৮ জুন গুয়াদালাহারায় মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ কোরিয়া
১৯ জুলাই নিউ জার্সির ইস্ট রাদারফোর্ডে বিশ্বকাপ ফাইনাল
১১ জুন মেক্সিকো সিটিতে উদ্বোধনী ম্যাচ (মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা)
২ জুলাই টরন্টোতে দ্বিতীয় রাউন্ডের একটি ম্যাচ

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এক বিবৃতিতে বলেন, ‘এই টুর্নামেন্ট বিশ্বজুড়ে মানুষের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমরা জানি। আমাদের একমাত্র দুঃখ— সব সমর্থককে স্টেডিয়ামে জায়গা দিতে পারব না। সে কারণেই স্টেডিয়ামের বাইরেও, সরাসরি ও অনলাইনে নানা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভক্তদের বিশ্বকাপের অংশ করে তুলতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

ফিফা আরও জানিয়েছে, যেসব ম্যাচে চাহিদা টিকিটের চেয়ে বেশি, সেগুলোর ক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে টিকিট বরাদ্দ দেওয়া হবে। টিকিট আবেদনের ফলাফল সম্পর্কে আবেদনকারীদের ৫ ফেব্রুয়ারির আগে জানানো হবে না।

সব মিলিয়ে, ২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহ যে রেকর্ড ছুঁয়েছে, তা স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিচ্ছে এই টিকিট আবেদনের সংখ্যা।

