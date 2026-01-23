সাফ নারী ফুটসাল
পাকিস্তানকে ৯-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ
প্রথম সাফ নারী ফুটসালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেলো বাংলাদেশ। শুক্রবার দুপুরে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে ৯-১ গোলে পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিয়েছেন সাবিনা-কৃষ্ণারা।
টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের এটি চতুর্থ জয়। পাঁচ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ সবার ওপরে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারতের পয়েন্ট ৯। সন্ধ্যায় ভারত যদি ভুটানের বিপক্ষে পয়েন্ট নষ্ট করে তাহলে বাংলাদেশের পথ আরো পরিস্কার হবে।
বাংলাদেশ শেষ ম্যাচ খেলবে মাদ্বীপের বিপক্ষে রোববার। এ ম্যাচ জিতলেই বাংলাদেশ নারী ফুটবলে গড়বে আরেকটি ইতিহাস। ফুটলের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ফুটসালের প্রথম সাফে বাংলাদেশ ছেলে ও মেয়ে দুটি দলই অংশ নিচ্ছে। ছেলেরা পাকিস্তানের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াই থেকে ছিটকে গেছে আর মেয়েরা পাকিস্তানকে বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে ট্রফির স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।
পাকিস্তানের বিপক্ষে সাবিনা, কৃষ্ণা, নীলা, নওশন জাহান দুর্দান্ত খেলেছেন। তাদের আক্রমণের সামনে পাকিস্তানের মেয়েরা ছিলেন অসহায়। প্রথমার্ধে ৬-০ গোলে এগিয়ে থাকা বাংলাদেশের মেয়েরা দ্বিতীয়ার্ধে একটু আয়েশীভাবে খেলে মাত্র ৩ গোল দিয়েছে এবং একটি হজম করেছে।
বাংলাদেশের চার গোল করেছেন অধিনায়ক সাবিনা খাতুন। জোড়া গোল করেছেন কৃষ্ণা রানী সরকার ও নওশন জাহান। এক গোল করেছেন নীলা।
আরআই/আইএন