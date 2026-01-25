এমবাপের জোড়া গোলে বার্সাকে টপকে শীর্ষে রিয়াল

এমবাপের জোড়া গোলে বার্সাকে টপকে শীর্ষে রিয়াল
স্প্যানিশ লা লিগার নাটকীয় শিরোপা লড়াইয়ে এসেছে নতুন মোড়। ভিয়ারিয়ালকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে বার্সেলোনাকে টপকে শীর্ষে উঠে গেছে রিয়াল মাদ্রিদ।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে প্রথম গোলটি করেন কিলিয়ান এমবাপে আর দ্বিতীয়ার্ধের ইনজুরি টাইমে পেনাল্টিতে নিজের দ্বিতীয় গোল করে চলতি মৌসুমে লিগে নিজের গোলসংখ্যা এখন ১৯ ম্যাচে ২১টি।
প্রথমার্ধে দুই ক্লাবই একে-অপরকে কেবল অর্ধেক সুযোগেই আটকে রাখে। তবে বিরতির পর উজ্জীবিত হয়ে ওঠে আলভারো আরবেলোয়ার শিষ্যরা।
প্রথমার্ধে দুই দলের কেউই পায়নি গোলের দেখা। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা মাঠে ফিরলে ম্যাচের ৪৭ মিনিটে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের নিচু ক্রস ভিয়ারিয়াল ডিফেন্ডাররা ঠিকমতো ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হলে বল এসে পড়ে এমবাপের পায়ে। যেখান থেকে তিনি কাছ থেকে জোরালো শটে বল জালে পাঠান।
দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়র বেশ প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। তার তবে তিনি নিজে গোলের দেখা পাননি; ফলে লা লিগায় তার টানা গোলহীন ম্যাচের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১৩-তে।
৬২ মিনিটে ভিয়ারিয়ালের সমতায় ফেরার বড় সুযোগ নষ্ট করেন জেরার্দ মোরেনো। দানি পারেহোর দ্রুত নেওয়া ফ্রি-কিক থেকে ফাঁকায় বল পেলেও তিনি শটটি বারের ওপর দিয়ে মারেন।
চতুর্থ মিনিটের স্টপেজ টাইমে এমবাপে পেনাল্টি থেকে গোল করে জয় নিশ্চিত করেন। আলফোনসো পেদ্রাসার ফাউলে পাওয়া পেনাল্টিতে তিনি মাঝ বরাবর হালকা চিপ শটে বল জালে পাঠান।
জানুয়ারিতে লা লিগা পুনরায় শুরু হওয়ার সময় রিয়াল মাদ্রিদ বার্সেলোনার চেয়ে চার পয়েন্ট পিছিয়ে ছিল। তবে গত সপ্তাহে রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে হান্সি ফ্লিকের দলের অপ্রত্যাশিত পরাজয় মাদ্রিদের জন্য সুযোগ তৈরি করে দেয়।
আইএন