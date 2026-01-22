বিসিবি সভাপতি
‘বাংলাদেশের মতো ক্রিকেট পাগল দেশ না খেললে আইসিসি বড় মিস করবে’
নিরাপত্তা শঙ্কায় ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। গতকাল (বুধবার) আইসিসি বাংলাদেশকে জানায় বিশ্বকাপ ভারতেই খেলতে হবে, এমনকি সিদ্ধান্ত নিতে হবে ২৪ ঘণ্টার ভেতর। এরপর ক্রিকেটারদের সঙ্গে মিটিং শেষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী আসিফ নজরুল জানিয়েছেন, বাংলাদেশ আগের অবস্থানেই অনড় থাকবে। একই সঙ্গে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেছেন, বাংলাদেশের মতো ক্রিকেট পাগল দেশ না খেললে আইসিসি মিস করবে।
আইসিসি সভার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বুলবুল বলেন, ‘আমরা আবারও চেষ্টা করবো আজকে আরও কী কী পথ আছে, সেটা আইসিসিকে বলা। বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে আমরা খুব গর্ববোধ করি। কিন্তু বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ে আমরা খুব সন্দিহান। আমাদের প্রত্যেকটা লোক বিশ্বাস করতাম যে আইসিসি আমাদের আবেদন মেনে নিয়েছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে যখন আল্টিমেটাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তারপরও আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাবো।’
তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশের মতো ক্রিকেট পাগল দেশ যদি এই বিশ্বকাপে না খেলে, তাহলে আইসিসি বড় একটা মিস করবে। যেখানে ভারত কমনওয়েলথ গেমসের জন্য চেষ্টা করছে, সেখানে বাংলাদেশের মতো জনবহুল ক্রিকেট-পাগল দেশ না যায়, তাহলে সেটা মনে হচ্ছে আয়োজকদের বড় ব্যর্থতা।’
আইসিসি সময় বেঁধে দিলেও হাল ছাড়বেন না বুলবুল। তিনি বলেন, ‘আমরা আমাদের মতো চেষ্টা করে যাবো, এখনও হাল ছেড়ে দিচ্ছি না। আমরা আইসিসির সঙ্গে যোগাযোগ করবো আরও কিছু বিষয় নিয়ে এবং চেষ্টা করে যাচ্ছি, যাতে আমাদের ছেলেরা বিশ্বকাপ খেলতে পারে। আমাদের একটাই চাহিদা, আমরা বিশ্বকাপ খেলতে চাই। এই মুহূর্তে ভারতে যেতে চাই না, শ্রীলঙ্কায় খেলতে চাই। আমাদের দল প্রস্তুত আছে।’
