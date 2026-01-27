আত্মঘাতী গোলে টানা তৃতীয় জয় রোনালদোর আল নাসরের

আত্মঘাতী গোলে টানা তৃতীয় জয় রোনালদোর আল নাসরের
আত্মঘাতী গোলের কল্যাণে আল তাওউনের বিপক্ষে ১-০ ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর আল নাসর।
গতকাল সোমবার আল-আওয়াল পার্কে এই জয়ের মাধ্যমে সৌদি প্রো লিগে টানা তিন ম্যাচে জয়ের স্বাদ পেল দলটি।
প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে আল তাওযউনের ডিফেন্ডার মোহাম্মদ আল দাউসারি ক্লিয়ার করতে গিয়ে হেডে বল পাঠান নিজেদের জালেই। ওই এক গোল উপহার পেয়েই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আল নাসর।
ফলে লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা আল হিলালের সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান পাঁচে নামিয়ে আনে আল নাসর। এর আগে, রোববার আল রিয়াদের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছিল আল হিলাল।
ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল আল নাসর। দ্বিতীয় মিনিটেই দলকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েও হাতছাড়া করেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তবে কাছ থেকে নেওয়া তার ভলি শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে, ফলে মৌসুমে তার ১৭তম গোলটি আর করা হয়নি।
এক মিনিট পর রোনালদো সেট-পিস থেকে মোহাম্মদ সিমাকানকে দিয়ে গোলের সুযোগ তৈরি করেন। সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার সিমাকান হেডে বল জালে পাঠালেও ভিএআর পর্যালোচনায় তাকে অফসাইড ঘোষণা করা হয়, ফলে গোলটি বাতিল হয়ে যায়।
৪৫তম মিনিটে অবশেষে লিড পায় স্বাগতিক আল নাসর। আফ্রিকা কাপ অব নেশনস জিতে সেনেগাল থেকে ফেরার পর প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা সাদিও মানে বক্সে নিখুঁতভাবে বল তুলে দেন। বিপদ ঠেকাতে গিয়ে আল দাউসারি হেড করলে বল নিজের জালেই ঢুকে যায়, যা ম্যাচের একমাত্র ও জয়সূচক গোল হয়ে থাকে।
দ্বিতীয়ার্ধের ৫৮তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করার সুযোগ পান মানে। বক্সের ভেতর থেকে নেওয়া তার বাঁকানো শট ডান পোস্টে লেগে ফিরে আসে, হতাশায় ডুবে গ্যালারিতে থাকা সমর্থকরা।
শেষ পর্যন্ত এক গোলের লিড ধরে রাখতে সক্ষম হয় আল নাসর এবং গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা।
আইএন