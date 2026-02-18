চ্যাম্পিয়ন্স লিগ প্লে-অফ
বর্ণবাদে উত্তপ্ত ম্যাচ, বেনফিকাকে হারিয়ে এগিয়ে গেলো রিয়াল মাদ্রিদ
চ্যাম্পিয়ন্স লিগ প্লে-অফের প্রথম লেগে লিসবনে বেনফিকাকে ১-০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। তবে ম্যাচের ফলের চেয়ে বেশি আলোচনায় ছিল রিয়ালের ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে ঘিরে বর্ণবাদ বিতর্ক।
ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই (৫০তম মিনিটে) দুর্দান্ত একক নৈপুণ্যে গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন ভিনিসিয়ুস। বাম দিক থেকে বল পেয়ে তিনি পেনাল্টি বক্সের দিকে এগিয়ে যান এবং কঠিন কোণ থেকে অসাধারণ এক বাঁকানো শটে বল বেনফিকার জালে জড়িয়ে দেন। গোলটি ছিল ম্যাচের একমাত্র এবং শেষ পর্যন্ত সেটিই জয়ের ব্যবধান গড়ে দেয়।
তবে গোল উদযাপনের পর হঠাৎ করেই ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়ে পড়েন ভিনিসিয়ুস। অভিযোগ ওঠে, বেনফিকার একজন সদস্য তার প্রতি বর্ণবাদী মন্তব্য করেছেন। বিষয়টি তিনি সঙ্গে সঙ্গে রেফারিকে জানান এবং ক্ষোভে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে প্রায় ১০ মিনিট খেলা বন্ধ রাখতে হয়।
উয়েফার নিয়ম অনুযায়ী রেফারি খেলা সাময়িকভাবে স্থগিত করেন। এক পর্যায়ে মনে হচ্ছিল, ম্যাচটি আর চালানো সম্ভব হবে না। এ সময়টায় ভিনিসিয়ুসকে রিয়ালের ডাগআউটে বসে থাকতে দেখা যায়। দীর্ঘ বিরতির পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে খেলা আবার শুরু হয়।
ঘটনার জেরে বেনফিকার কোচিং স্টাফের একজন সদস্যকে লাল কার্ড দেখানো হয়। একই রাতে আলাদা এক ঘটনায় দলের ম্যানেজার হোসে মরিনহোকেও মাঠ ছাড়তে হয়।
বিরতির পর ম্যাচে যখনই ভিনিসিয়ুস বল স্পর্শ করেছেন, তখনই গ্যালারি থেকে শিস ও বিদ্রূপের শব্দ শোনা গেছে। একই ধরনের প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়েন রিয়ালের আরেক তারকা কিলিয়ান এমবাপেও, যাকে বিরতির সময় দৃশ্যত হতাশ দেখা যায়।
ম্যাচের শেষদিকে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে। শেষ মুহূর্তগুলোতে গ্যালারি থেকে রিয়াল খেলোয়াড়দের দিকে পানির বোতলসহ বিভিন্ন বস্তু ছুড়ে মারা হয়, যা ম্যাচের পরিবেশকে আরও অস্বস্তিকর করে তোলে।
ম্যাচের দিক থেকে দেখলে পুরো খেলায় আধিপত্য ছিল রিয়াল মাদ্রিদের। প্রথমার্ধে বেনফিকার গোলরক্ষক আনাতোলি ত্রুবিন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দলকে খেলায় রাখেন। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ভিনিসিয়ুসের দুর্দান্ত গোলের পর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি স্বাগতিকরা।
উল্লেখ্য, স্টেডিয়ামে বর্ণবাদ নিয়ে এর আগেও একাধিকবার কথা বলেছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ২০২৪ সালের নভেম্বরে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি স্পেনে খেলি, যেখানে আমি অনেক ভুগেছি এবং এখনও ভুগছি।’
একই বছরের জুনে, ২০২৩ সালের একটি লা লিগা ম্যাচে বর্ণবাদী আচরণের জন্য তিনজন ভ্যালেন্সিয়া সমর্থককে আট মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, যা স্পেনে এ ধরনের ঘটনার প্রথম দৃষ্টান্ত।
সব মিলিয়ে, লিসবনের এই ম্যাচটি রিয়ালের গুরুত্বপূর্ণ জয় হলেও, ভিনিসিয়ুসকে ঘিরে বর্ণবাদ বিতর্ক ও দর্শকদের অসদাচরণের কারণে রাতটি ফুটবলের সৌন্দর্যের চেয়ে বিতর্কের কারণেই বেশি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
