ভিয়েতনামের বিপক্ষে একাদশে হামজা-শামিতসহ পাঁচ প্রবাসী

ভিয়েতনামের বিপক্ষে একাদশে হামজা-শামিতসহ পাঁচ প্রবাসী
সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপের ম্যাচের আগে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল হ্যানয়ে প্রীতি ম্যাচ খেলছে ভিয়েতনামের বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হয়েছে ম্যাচটি। পঁচিশ বছর পর ভিয়েতনামের বিপক্ষে বাংলাদেশ খেলতে নেমেছে পাঁচ প্রবাসী ফুটবলার নিয়ে। হামজা চৌধুরী ও শামিত সোম একাদশে থাকবেন তা অনুমেয়ই ছিল।
সেই সাথে একাদশে জায়গা পেয়েছেন ফিনল্যান্ড প্রবাসী তারিক কাজী, ইতালি প্রবাসী ফাহামিদুল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী জায়ান আহমেদ আছেন একাদশে। গোলপোস্টে আছেন মেহেদী হাসান শ্রাবণ।
বাংলাদেশের একাদশ
মেহেদি হাসান শ্রাবণ, শাকিল আহাদ তপু, হামজা চৌধুরী, মিরাজুল ইসলাম, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, তারিক কাজী, ফাহামেদুল ইসলাম, সোহেল রানা (অধিনায়ক), জায়ান আহমেদন, সাদ উদ্দিন ও শামিত সোম।
আরআই/আইএইচএস/