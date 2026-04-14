চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
অ্যাটলেটিকোর মাঠে বার্সার বাঁচামরার লড়াই
লা লিগায় এস্পানিওলের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ডার্বি জয়ের পর এবার ইউরোপীয় মঞ্চে বড় পরীক্ষার সামনে বার্সেলোনা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে এস্তাদিও মেট্রোপলিটানো স্টেডিয়ামে তারা মুখোমুখি হবে স্বাগতিক অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের।
প্রথম লেগে দুই গোলে পিছিয়ে থাকা বার্সেলোনার জন্য এই ম্যাচটি ‘ডু অর ডাই’। তবে দুই গোলের ব্যবধান ফুটবলে অজেয় নয়—৯০ মিনিটে ম্যাচ ঘুরিয়ে অতিরিক্ত সময় কিংবা টাইব্রেকারে যাওয়ার সুযোগ এখনও আছে।
তবে কাজটা মোটেও সহজ নয়। অ্যাটলেটিকোর কোচ ডিয়েগো সিমিওনে প্রথম লেগের লিড ধরে রাখার ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত। তার দল সাধারণত শক্ত রক্ষণভাগ গড়ে তুলে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখে এবং সুযোগ পেলে দ্রুত কাউন্টার অ্যাটাকে গোল করার চেষ্টা করে।
অ্যাটলেটিকো শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক প্রেসিং করে বার্সাকে চমকে দিতে পারে, এরপর লিড পেলে পুরোপুরি রক্ষণাত্মক কৌশলে চলে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। সিমিওনের পরিকল্পনা যাই হোক, তার খেলোয়াড়রা সেটি নিখুঁতভাবে বাস্তবায়ন করতে প্রস্তুত।
এছাড়া ঘরের মাঠের সমর্থন অ্যাটলেটিকোর বড় শক্তি। ইউরোপীয় রাতে মেট্রোপলিটানো স্টেডিয়ামের পরিবেশ প্রতিপক্ষের জন্য একপ্রকার ‘প্রেশার কুকার’ হয়ে ওঠে, যা বার্সেলোনার মানসিক দৃঢ়তাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলবে।
অন্যদিকে, বার্সেলোনা এই ম্যাচে নামছে তাদের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় রাফিনহাকে ছাড়াই, যা দলের জন্য বড় ধাক্কা। এছাড়া মাঠের অবস্থা নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে।
সব মিলিয়ে কাগজে-কলমে অ্যাটলেটিকো এগিয়ে থাকলেও বার্সেলোনার জন্য সুযোগ এখনও শেষ হয়ে যায়নি। কোচ হ্যান্সি ফ্লিক এবং তার শিষ্যদের সামনে এখন চ্যালেঞ্জ—সেরা পারফরম্যান্স দেখিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করা।
দীর্ঘদিন ধরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নকআউট পর্বে স্মরণীয় রাত উপহার দিতে পারেনি বার্সেলোনা। এই ম্যাচটি হতে পারে সেই প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ।
এমএমআর