ঢাকায় নিয়োগ দেবে আশা, ৪০ বছর বয়সেও আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দেবে আশা, ৪০ বছর বয়সেও আবেদন
ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান আশায় ‘লিড সিস্টেম অ্যান্ড নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আশা
পদের নাম: লিড সিস্টেম অ্যান্ড নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা এমএসসি (সিএসই/আইটি/ইসিই/ইইই/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আশা আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
