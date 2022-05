ম্যানইউ ছেড়ে আবারও রিয়ালে ফিরছেন রোনালদো!

যখনই জ্বল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে যে, আগামী চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কী তাহলে রোনালদোকে ছাড়াই অনুষ্ঠিত হবে? তখনই সিআর সেভেন সমর্থকদের জন্য সম্ভাব্য খুশির খবর, রিয়াল মাদ্রিদে ফিরতে চলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। এমনই চাঞ্চল্যকর খবর জানিয়েছে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত দৈনিত দ্য মিরর।

একে তো বর্তমান ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে রোনালদোর ভবিষ্যত এরইমধ্যে অনেক বড় অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে। তার ওপর নতুন কোচ এরিক টেন হাগ তাকে দলে রাখবেন কি না তা নিয়ে জ্বল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। দল সাজানোর জন্য এই ডাচ কোচকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে ম্যানইউ ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

গত গ্রীষ্মেই ইতালিয়ান ক্লাব জুভেন্টাস ছেড়ে ম্যানইউতে যোগ দেন রোনালদো। এমনকি ৩৭ বছর বয়সেও তার মধ্যে গোল করার যে প্রতিভা রয়েছে, তা বিশ্বের যে কোনও ফুটবলারকেই চমক দিতে পারে। ওল্ড ট্রাফোর্ডেও তিনি ধারাবাহিকভাবে সাফল্য অর্জন করেছেন এবং নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন।

চলতি মৌসুমে এখনও পর্যন্ত ইউনাইটেডের হয়ে ২৩টি গোল করেছেন সিআর সেভেন। দল যতই খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে এগোক না কেন! পর্তুগিজ এই ফুটবল তারকা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে করেছেন ১৭ গোল। পাশাপাশি নিজের ফিটনেসও ধারাবাহিকভাবে ধরে রেখেছেন তিনি।

ব্রিটিশ পত্রিকা দ্য মিরর লিখেছে, প্রিমিয়ার লিগে রোনালদো যেভাবে পারফর্ম করেছেন, তা ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে রিয়াল মাদ্রিদের। তারা ইতিমধ্যেই পর্তুগিজ তারকাকে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন।

Real Madrid want Cristiano Ronaldo to return to the club this summer



[The Mirror] pic.twitter.com/JkD8pbPZ6k