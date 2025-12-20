  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১০ এএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
টিভিতে আজকের খেলা, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫

ক্রিকেট

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
তৃতীয় দিন, ভোর ৪টা
সনি স্পোর্টস ৫

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
চতুর্থ দিন, ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১

বিগ ব্যাশ লিগ

থান্ডার-সিক্সার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

নিউক্যাসল-চেলসি
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ম্যান সিটি–ওয়েস্ট হাম
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টটেনহাম–লিভারপুল
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

এভারটন–আর্সেনাল
রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

রিয়াল-সেভিয়া
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।