টিভিতে আজকের খেলা, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
তৃতীয় দিন, ভোর ৪টা
সনি স্পোর্টস ৫
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
চতুর্থ দিন, ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১
বিগ ব্যাশ লিগ
থান্ডার-সিক্সার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
নিউক্যাসল-চেলসি
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যান সিটি–ওয়েস্ট হাম
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টটেনহাম–লিভারপুল
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
এভারটন–আর্সেনাল
রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
রিয়াল-সেভিয়া
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ
আইএন