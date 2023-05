মেসির সঙ্গে কোনো ক্লাবের চুক্তি হয়নি, দাবি তার বাবার

লিওনেল মেসি কি সত্যিই সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল হিলালের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করেছেন? মেসি চুক্তি করে ফেলেছেন, এমন দাবি করেছে সংবাদ সংস্থা এএফপি, ব্রিটিশ মিডিয়া ডেইলি মেইলের মতো বড় গণমাধ্যম। যা নিয়ে ফুটবল বিশ্বে তোলপাড়।

এএফপির বরাত দিয়ে অনেকেই এই খবর প্রকাশ করেছেন। এমনকি কত টাকায় চুক্তি হয়েছে, সেই অংকটাও প্রকাশ হয়ে গেছে। তবে এবার এসব খবরকে ভুয়ো বলে উড়িয়ে দিলেন মেসির এজেন্ট ও তার বাবা হোর্হে মেসি।

ইনস্টাগ্রামে এক অফিসিয়াল বিবৃতিতে মেসির বাবা দাবি করেছেন, তার ছেলের সঙ্গে সৌদি কেন, কোনো ক্লাবেরই আগামী মৌসুমের চুক্তি হয়নি।

Jorge Messi has released a statement: "There is absolutely nothing with any club for next year. The decision will never be made until Lionel finishes the championship with PSG. Once he finishes the season, it will be time to analyse and see what is there, and therefore make… pic.twitter.com/Yd9KFMHgkH