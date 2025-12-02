টিভিতে আজকের খেলা, ২ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট, প্রথম দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, ইউটিউব/বিসিবি
ঢাকা-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, ইউটিউব/বিসিবি
রংপুর-চট্টগ্রাম
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, ইউটিউব/বিসিবি
ফুটবল
ত্রিদেশীয় নারী ফুটবল
বাংলাদেশ-আজারবাইজান
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ফুলহাম-ম্যান সিটি
রাত ১টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বোর্নমাউথ-এভারটন
রাত ১টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
লা লিগা
বার্সেলোনা-আতলেতিকো
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ
হকি
জুনিয়র বিশ্বকাপ হকি
স্পেন-নামিবিয়া
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ইংল্যান্ড-মালয়েশিয়া
সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ভারত-সুইজারল্যান্ড
রাত ৮টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
