টিভিতে আজকের খেলা, ৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
প্রথম টি-টোয়েন্টি, সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস
জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৬টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ইংল্যান্ড-আয়ারল্যান্ড
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
কাইরাত-অলিম্পিয়াকোস
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১
বায়ার্ন-স্পোর্তিং
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
আতালান্তা-চেলসি
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ১
ইন্টার মিলান-লিভারপুল
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ২
বার্সেলোনা-ফ্রাঙ্কফুর্ট
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ৫
আইএন/জেআইএম