  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ৯ ডিসেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩১ এএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
টিভিতে আজকের খেলা, ৯ ডিসেম্বর ২০২৫

ক্রিকেট

জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
প্রথম টি-টোয়েন্টি, সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস
জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৬টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ইংল্যান্ড-আয়ারল্যান্ড
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুটবল

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
কাইরাত-অলিম্পিয়াকোস
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১
বায়ার্ন-স্পোর্তিং
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
আতালান্তা-চেলসি
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ১
ইন্টার মিলান-লিভারপুল
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ২
বার্সেলোনা-ফ্রাঙ্কফুর্ট
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ৫

আইএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।