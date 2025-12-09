অভিজ্ঞতাই বড় শক্তি, এবারও চ্যাম্পিয়ন হতে চায় তামিমের বাংলাদেশ

অভিজ্ঞতাই বড় শক্তি, এবারও চ্যাম্পিয়ন হতে চায় তামিমের বাংলাদেশ
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে গেলো দুইবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। আগামীকাল বুধবার সকাল ৭টার ফ্লাইটে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়ের লক্ষ্য নিয়ে দেশ ছাড়বে বাংলাদেশের যুবারা।
এর আগে আজ মঙ্গলবার মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ফটোসেশন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন যুব দলের অধিনায়ক আজিজুল হক তামিম ও কোচ নাভিদ নেওয়াজ। তামিম এবার দলের অভিজ্ঞতাকেই বড় শক্তি হিসেবে দেখছেন।
টানা দুইবার এশিয়া কাপ জিতেছে বাংলাদেশের যুবারা। গতবার অধিনায়ক ছিলেন তামিম, এবারও তিনিই নেতৃত্ব দেবেন। এক বছরে দলে পরিবর্তন নিয়ে এই যুব ক্রিকেটার বলেন, ‘মূল পার্থক্য হলো অভিজ্ঞতা। আমরা অনেক ম্যাচ খেলেছি, বিশ্বে আর কোনো অনূর্ধ্ব-১৯ দল এত ম্যাচ খেলেনি। সবাই অভিজ্ঞ হয়েছে, জীবন বড় হয়েছে, অভিজ্ঞতা বেড়েছে-এটাই সবচেয়ে বড় পার্থক্য।’
এর আগে বাংলাদেশ ২০২০ সালে অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপ জিতেছিল, তখন নাভিদ নওয়াজ কোচ ছিলেন; সে দলও অনেক ম্যাচ খেলে অভিজ্ঞতা পেয়েছিল। এবারের পরিস্থিতি নিয়ে তামিম বলেন, ‘আমরা ৩০-৪০টা ম্যাচ খেলেছি, অনেক কিছু শিখেছি। আগের বিশ্বকাপ দলের জীবন আর ইমন আছে। দেখা যাক কী হয়।’
আফগানিস্তান সিরিজে প্রথম চার ম্যাচে রান পাননি তামিম। তবে শেষ ম্যাচে সেঞ্চুরি করেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। সে অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ, আফগানিস্তান সিরিজের শুরুতে ৩০-৪০ রানের ইনিংস ছিল। সবার সঙ্গে আলোচনা করেছি। তারা বলেছিল সময় আসবে ধৈর্য ধরে থাকো, প্রসেসে বিশ্বাস রাখো। আমি ওটাই করেছি। শেষ দুই ম্যাচে রান এসেছে, তাই আত্মবিশ্বাস পেয়েছি।’
হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন হওয়া কি সম্ভব? তামিমের কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস, ‘অবশ্যই। আমরা সবসময় চ্যাম্পিয়ন হতে চাই। এখন দেখা যাক কী হয়, ইনশাআল্লাহ সব ঠিকই হবে।’
এসকেডি/এমএমআর