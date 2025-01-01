মাত্র ৭৪ রানে অলআউট দক্ষিণ আফ্রিকা, হারলো বড় ব্যবধানে

মাত্র ৭৪ রানে অলআউট দক্ষিণ আফ্রিকা, হারলো বড় ব্যবধানে
প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ভারতের কাছে স্রেফ উড়ে গেলো দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতের করা ১৭৫ রানের জবাবে ১২.৩ ওভারে মাত্র ৭৪ রানে অলআউট হয়েছে প্রোটিয়ারা। ১০১ রানের বিশাল জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেলো ভারতীয়রা।
১৭৬ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই কুইন্টন ডি ককের উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। পুরো ইনিংসে রানের খাতা খোলার আগেই আউট হয়ে যান কুইন্টন ডি কক (০)। এরপর এইডেন মারক্রাম এবং ট্রিস্টান স্টাবস মিলে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। ১৬ রানের জুটি গড়েন বিচ্ছিন্ন হন তারা। এইডেন মারক্রাম ১৪ ও ট্রিস্টান স্টাবসও ১৪ রান করেন।
ডেওয়াল্ড ব্রেভিস করেন সর্বোচ্চ ২২ রান। ডেভিড মিলার আউট হয়ে যান ১ রান। ডনোভান ফেরেইরা ৫ রান করেন। মার্কো ইয়ানসেন ১২ রান করে আউট হন। কেশভ মাহারাজ শূন্য রানে, অ্যানরিখ নরকিয়া ১ রান করে আউট হন। লুথো শিপামলা আউট হন ২ রানে। ২ রানে অপরাজিত থাকেন লুঙ্গি এনগিদি।
ভারতের নির্দিষ্ট কোনো বোলার খুব বেশি ভালো করতে পারেনি। আর্শদিপ সিং, জসপ্রিত বুমরাহ, বরুন চক্রবর্তী ও অক্ষর প্যাটেল নেন ২টি করে উইকেট। হার্দিক পান্ডিয়া ও শিবাম দুবে ১টি করে উইকেট নেন।
এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রান করে ভারত। ২৮ বলে ৫৯ রান করেন হার্দিক পান্ডিয়া। তিলক বার্মা করেন ২৬ রান। অক্ষর প্যাটেল করেন ২৩ রান।
আইএইচএস/এমএসএম