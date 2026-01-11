টিভিতে আজকের খেলা, ১১ জানুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
বিপিএল
রাজশাহী-রংপুর
বেলা ১টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
নোয়াখালী-ঢাকা
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
বিগ ব্যাশ লিগ
সিক্সার্স-হারিকেনস
সকাল ৯টা ০৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১
স্ট্রাইকার্স-স্কর্চার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১
এসএ টোয়েন্টি
ইস্টার্ন কেপ-ডারবান
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ভারত-নিউজিল্যান্ড
প্রথম ওয়ানডে
বেলা ২টা
স্টার স্পোর্টস ২
শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ৫ ও পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল
এফএ কাপ
ডার্বি-লিডস
সন্ধ্যা ৬টা
সনি স্পোর্টস ২
পোর্টসমাউথ-আর্সেনাল
রাত ৮টা
সনি স্পোর্টস ২
ম্যান ইউনাইটেড-ব্রাইটন
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
সিরি আ
ফিওরেন্তিনা-এসি মিলান
রাত ৮টা
ডিএজেডএন
ইন্টার মিলান-নাপোলি
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন
আইএন