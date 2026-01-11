  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১১ জানুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৫ এএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট

বিপিএল

রাজশাহী-রংপুর
বেলা ১টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

নোয়াখালী-ঢাকা
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

বিগ ব্যাশ লিগ

সিক্সার্স-হারিকেনস
সকাল ৯টা ০৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১

স্ট্রাইকার্স-স্কর্চার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১

এসএ টোয়েন্টি

ইস্টার্ন কেপ-ডারবান
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ভারত-নিউজিল্যান্ড
প্রথম ওয়ানডে
বেলা ২টা
স্টার স্পোর্টস ২

শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ৫ ও পিটিভি স্পোর্টস

ফুটবল

এফএ কাপ

ডার্বি-লিডস
সন্ধ্যা ৬টা
সনি স্পোর্টস ২

পোর্টসমাউথ-আর্সেনাল
রাত ৮টা
সনি স্পোর্টস ২

ম্যান ইউনাইটেড-ব্রাইটন
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২

সিরি আ

ফিওরেন্তিনা-এসি মিলান
রাত ৮টা
ডিএজেডএন

ইন্টার মিলান-নাপোলি
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন

আইএন

