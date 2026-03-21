  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২১ মার্চ ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩৪ এএম, ২১ মার্চ ২০২৬
ফুটবল

নারীএশিয়ান কাপ, ফাইনাল
অস্ট্রেলিয়া-জাপান
সরাসরি, বিকেল ৩টা
টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রাইটন-লিভারপুল
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

এভারটন-চেলসি
সরাসরি, রাত ১১-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, টফি লাইভ

ইতালিয়ান সিরি-আ
এসি মিলান-তোরিনো
সরাসরি, রাত ১১টা
বেট৩৬৫

জুভেন্টাস-সাসুলো
সরাসরি, রাত ১টা ৪৫ মিনিট
বেট৩৬৫

জার্মান বুন্দেসলিগা
হেইডেনহেইম-বায়ার লেভারকুসেন
সরাসরি রাত ৮টা ৩০ মিনিট
ট্যাপম্যাড, বেট৩৬৫

বায়ার্ন মিউনিখ-ইউনিয়ন বার্লিন
সরাসরি ৮টা ৩০ মিনিট
ট্যাপম্যাড, বেট৩৬৫

স্প্যানিশ লা লিগা
এলচে-মায়োর্কা
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা
ফ্যানকোড, বেট৩৬৫

এস্পানিওল-গেটাফে
সরাসরি, রাত ৯টা ১৫ মিনিট
ফ্যানকোড, বেট৩৬৫

সেভিয়া-ভ্যালেন্সিয়া
সরাসরি, রাত ২টা
ফ্যানকোড, বেট৩৬৫

ফরাসি লিগ-ওয়ান
নিস-পিএসজি
সরাসরি, রাত ২টা
টিভিমন্ডি অজি

