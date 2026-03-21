টাঙ্গাইলে ঈদগাঁ মাঠের নাম পরিবর্তন ঘিরে উত্তেজনা, ১৪৪ ধারা জারি
টাঙ্গাইলের কালিহাতীর দিমুখা কেন্দ্রীয় ঈদগাঁ মাঠকে ঘিরে দুই গ্রামসহ আশপাশের পাঁচ গ্রামের মানুষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করায় প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছে প্রশাসন। এর ফলে এ মাঠে কেউ ঈদের নামাজ আদায় করতে পারবেন না।
শনিবার (২১ মার্চ) ভোর ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এ মাঠে সবধরনের আয়োজন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, দিমুখা ও মুন্দইল গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী ঈদগাঁ মাঠে দীর্ঘদিন ধরে আশপাশের কয়েকটি গ্রামের মুসল্লিরা একসঙ্গে ঈদের নামাজ আদায় করে আসছেন। তবে সম্প্রতি মাঠটির নাম পরিবর্তন ও মালিকানা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
এ অবস্থায় সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খায়রুল ইসলাম ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি করেন। জারিকৃত আদেশ অনুযায়ী, ঈদের দিন সকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ঈদগাঁ মাঠ ও সংলগ্ন প্রায় ৪০০ গজ এলাকায় সবধরনের সভা, সমাবেশ, মিছিল, শোভাযাত্রা, পিকেটিং, মাইকিংসহ যে কোনো ধরনের জনসমাগম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ওই এলাকায় বিস্ফোরক দ্রব্য বহন এবং যে কোনো প্রকার উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাভাবিক চলাচল এ নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে থাকবে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।
এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম বলেন, একাধিকবার উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় এবং গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। কোনো পক্ষ যেন আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়, সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করা হয়েছে। প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর অবস্থানে রয়েছে।
