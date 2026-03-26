টিভিতে আজকের খেলা, ২৬ মার্চ ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৬ এএম, ২৬ মার্চ ২০২৬
ফুটবল

সাফ অ-২০ ফুটবল

ভারত-পাকিস্তান
বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিট
ইউটিউব@sportzworkz

আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল

বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস

বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ

তুরস্ক-রোমানিয়া
রাত ১১টা
সনি স্পোর্টস ২

ইতালি-উত্তর আয়ারল্যান্ড
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২

ওয়েলস-বসনিয়া
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ৫

চেক প্রজাতন্ত্র-আয়ারল্যান্ড
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ৩

আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল

ব্রাজিল-ফ্রান্স
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ১

ক্রিকেট

পিএসএল

লাহোর-হায়দরাবাদ
রাত ৮টা
টি স্পোর্টস

