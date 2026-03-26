টিভিতে আজকের খেলা, ২৬ মার্চ ২০২৬
ফুটবল
সাফ অ-২০ ফুটবল
ভারত-পাকিস্তান
বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিট
ইউটিউব@sportzworkz
আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল
বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
তুরস্ক-রোমানিয়া
রাত ১১টা
সনি স্পোর্টস ২
ইতালি-উত্তর আয়ারল্যান্ড
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
ওয়েলস-বসনিয়া
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ৫
চেক প্রজাতন্ত্র-আয়ারল্যান্ড
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ৩
আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল
ব্রাজিল-ফ্রান্স
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ১
ক্রিকেট
পিএসএল
লাহোর-হায়দরাবাদ
রাত ৮টা
টি স্পোর্টস
আইএন