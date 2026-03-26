মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২৬
স্বাধীনতা, নেতৃত্ব ও বৈধতা: বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভিত্তির পুনর্মূল্যায়ন
২০২৬ সালের স্বাধীনতা দিবস বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। একটি জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার এই সময়ে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রীয় ভিত্তিমূল, নেতৃত্বের পরম্পরা এবং স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা নিয়ে একটি নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ জাতীয় আলোচনার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার রাজনৈতিক আখ্যান কোনো একটি বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত বা একক ঘটনার আকস্মিক ফল নয়; বরং এটি দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক বিবর্তন, পদ্ধতিগত গণআন্দোলন, সাংবিধানিক বৈধতা এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের এক সুসমন্বিত ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মূলে রয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ, যার অবিসংবাদিত রূপকার ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শী নেতৃত্ব যেমন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও আইনি ভিত্তি তৈরি করেছিল, তেমনি ১৯৭১ সালের উত্তাল দিনগুলোতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা রাজনৈতিক প্রতিরোধকে একটি সংগঠিত সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ও সামরিক ভূমিকা পালন করেছিল। ২০২৬ সালের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা তাই কোনো একক আধিপত্যের নয়, বরং নেতৃত্ব, বৈধতা ও জনগণের সম্মিলিত সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের প্রতিফলন।
বাংলাদেশের স্বাধীনতার রাজনৈতিক ভিত্তি ১৯৭১ সালের বহু আগে থেকেই ধাপে ধাপে নির্মিত হতে শুরু করেছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলনই ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের একেকটি সোপান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই পুঞ্জীভূত জনঅসন্তোষকে একটি সুসংগঠিত গণআন্দোলনে রূপ দিতে সক্ষম হন। বিশেষ করে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবি ছিল মূলত একটি শাসনতান্ত্রিক কাঠামো, যার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ছিল বাঙালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় বঙ্গবন্ধুকে বাঙালির একমাত্র গণতান্ত্রিক ও বৈধ প্রতিনিধিতে উন্নীত করে। রাজনৈতিক ও আইনি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই নির্বাচনী ম্যান্ডেটই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রধানতম সাংবিধানিক ও নৈতিক ভিত্তি তৈরি করেছিল। যখন পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানায়, তখন সেই গণতান্ত্রিক বৈধতাই গণপ্রতিরোধকে স্বাধীনতার যুদ্ধে রূপান্তরের অনিবার্য শক্তি জোগায়।
১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক চূড়ান্ত ক্রান্তিকাল। রেসকোর্স ময়দানের সেই ভাষণটি ছিল একদিকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক, অন্যদিকে পরোক্ষভাবে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল। এটি প্রথাগত অর্থে কোনো আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণা না হলেও রাজনৈতিকভাবে ছিল একটি সার্বভৌমত্বের ইশতেহার। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত কৌশলী ও দূরদর্শীভাবে জনতাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং একই সাথে আন্তর্জাতিক মহলের কাছে বিচ্ছিন্নতাবাদী তকমা এড়ানোর জন্য আলোচনার পথও খোলা রেখেছিলেন। স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে স্বাধীনতার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর এই যাত্রাটি ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং জনসমর্থনের ভিত্তিতে রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনকারী একটি পরিক্রমা। বঙ্গবন্ধু কেবল একজন নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাঙালির সামষ্টিক আকাঙ্ক্ষার এক জীবন্ত প্রতীক, যাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করেই বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
২৫ মার্চ ১৯৭১-এর কালরাত্রিতে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরোচিত গণহত্যা রাজনৈতিক বাস্তবতাকে আমূল বদলে দেয়। সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার সাথে সাথে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে রাজনৈতিক বৈধতার পাশাপাশি একটি সামরিক ও কার্যকরী বার্তার প্রয়োজন অনুভূত হয়। চট্টগ্রামে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন, তা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিকভাবে এই ঘোষণা নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা ও জাতীয় ঐক্যের বার্তা রণাঙ্গনে থাকা যোদ্ধা এবং বিশ্বসম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দেয়। যুদ্ধের সূচনালগ্নে এই ঘোষণা মুক্তিযোদ্ধাদের মনে একটি সুসংগঠিত কাঠামোর আত্মবিশ্বাস জোগায় এবং প্রমাণ করে যে এই সংগ্রাম কেবল বিশৃঙ্খল বিদ্রোহ নয়, বরং এটি একটি সুনির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে পরিচালিত মুক্তি সংগ্রাম। নেতৃত্বের এই মিথস্ক্রিয়া স্বাধীনতার বহুমাত্রিক চরিত্রকে যেমন উজ্জ্বল করে, তেমনি যুদ্ধের সূচনালগ্নে রাজনৈতিক ও সামরিক সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তাকে সার্থক করে তোলে।
স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে প্রচলিত রাজনৈতিক বিতর্কগুলো প্রায়ই নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে একটি বিভক্ত ও প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাখ্যা তৈরি করে। কিন্তু একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এখানে নেতৃত্বের মধ্যে কোনো বৈরিতা নয়, বরং একটি ঐতিহাসিক পরিপূরক সম্পর্ক বিদ্যমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন রাজনৈতিক বৈধতা, গণনেতৃত্ব এবং স্বাধীনতার মৌলিক দর্শনের আধার। তাঁর দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগ ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার কোনো নৈতিক বা আইনি ভিত্তি আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতো না। অন্যদিকে, জিয়াউর রহমানের ঘোষণা সেই রাজনৈতিক বৈধতাকে যুদ্ধের কঠিন বাস্তবতায় একটি শক্তিশালী সক্রিয়তায় রূপ দিয়েছিল। একটি সফল মুক্তিযুদ্ধের জন্য যেমন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও জনগণের ম্যান্ডেট প্রয়োজন ছিল, তেমনি প্রয়োজন ছিল রণাঙ্গনের যোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট সামরিক বার্তা। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা কোনো একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একক কৃতিত্ব নয়, বরং এটি গণতান্ত্রিক বৈধতার শক্তিতে বলীয়ান এক সমন্বিত নেতৃত্বের ফল।
২০২৬ সালে এসে স্বাধীনতার রাজনৈতিক বৈধতার ধারণাকে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে বিচার করা জরুরি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা মূলত জনগণের সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একাত্তরের সেই মহান সংগ্রাম কেবল একটি ভূখণ্ডের মুক্তি ছিল না, বরং তা ছিল মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার। ১৯৭২ সালের সংবিধানে প্রতিফলিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো স্বাধীনতার মূল আদর্শেরই প্রতিফলন। সময়ের বিবর্তনে এবং রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে এই নীতিগুলোর ব্যাখ্যায় ভিন্নতা এলেও ২০২৬ সালের প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্নটি অগ্রগণ্য যে, সেই প্রতিষ্ঠাকালীন আদর্শগুলো বর্তমানের জটিল বাস্তবতায় কতটা প্রাসঙ্গিক। স্বাধীনতার চেতনা কোনো স্থির বিষয় নয়; এটি ন্যায়বিচার, সমতা এবং প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্বের মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে নিরন্তর বিকশিত হয়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা এবং জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ অবারিত রাখাই হলো স্বাধীনতার উত্তরাধিকারকে টিকিয়ে রাখার শ্রেষ্ঠ উপায়।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব পরবর্তীকালে রাষ্ট্র পরিচালনার যে ভিত রচনা করেছিল, তা ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ পুনর্গঠন এবং প্রশাসনিক কাঠামো তৈরির সেই অভিজ্ঞতা স্বাধীনতার পর রাষ্ট্র গঠনের জটিলতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। একইভাবে জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক উত্থান ও পরবর্তী অবদানগুলোও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় গভীর প্রভাব ফেলেছে। তাঁর নেতৃত্বে রাজনৈতিক বহুদলীয় ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক নীতির যে পরিবর্তনগুলো এসেছিল, তা জাতীয় ইতিহাসের অংশ। ২০২৬ সালের স্বাধীনতা দিবস তাই কোনো একপেশে ইতিহাস নয়, বরং ইতিহাসের সকল অংশীজন ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে ভারসাম্যপূর্ণভাবে মূল্যায়নের সুযোগ দেয়। স্বাধীনতার ইতিহাসে এই দুই প্রধান ব্যক্তিত্বের অবদানকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় না করিয়ে বরং তাঁদের ঐতিহাসিক দায়িত্বের প্রেক্ষাপটে বিচার করা হলে জাতীয় সংহতি আরও শক্তিশালী হয়।
বর্তমান বৈশ্বিক রাজনীতি ও বহুমেরু বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্থ আরও গভীর হয়েছে। ১৯৭১ সালে বিশ্বশক্তির যে মেরুকরণ ছিল, ২০২৬ সালে এসে তা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের যে নীতিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল, আজ বৈদেশিক নীতিতে সেই কৌশলগত ভারসাম্য ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ। দেশের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, আইনের শাসন এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই কেবল স্বাধীনতার প্রকৃত সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব। রাজনৈতিক বিভাজন যখন জাতীয় স্বার্থের ওপর প্রাধান্য পায়, তখন স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। ২০২৬ সালে আমাদের এমন এক অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয়তাবাদের প্রয়োজন, যেখানে বিভিন্ন মত ও পথের অবদানকে সংকীর্ণ দলীয় চশমার বাইরে এসে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।
নতুন প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতা এখন আর কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়, বরং একটি ঐতিহাসিকভাবে অর্জিত সম্পদ। তরুণ সমাজের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ত্যাগ এবং জিয়াউর রহমানের ঘোষণার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। রাজনৈতিক শিক্ষা যদি পক্ষপাতদুষ্ট হয়, তবে ভবিষ্যৎ নাগরিক চেতনায় ঘাটতি দেখা দিতে পারে। স্বাধীনতা দিবসের আনুষ্ঠানিকতা কেবল প্রতীকী উদযাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; একে একটি গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ার অঙ্গীকার হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। ২০২৬ সালের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে অর্থনৈতিক অসমতা দূর করা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাই হওয়া উচিত স্বাধীনতার আধুনিক রাজনৈতিক অগ্রাধিকার।
পরিশেষে, ২০২৬ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ দায়িত্বের এক নিরবচ্ছিন্ন মেলবন্ধন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার রাজনৈতিক দর্শন ও গণতান্ত্রিক বৈধতা প্রদান করেছিলেন, আর জিয়াউর রহমানের ঘোষণা সেই দর্শনকে রণাঙ্গনের প্রতিরোধে রূপ দিয়েছিল। এই দুই ধারার সমন্বয় ও আপামর জনগণের অপরিসীম ত্যাগের মধ্য দিয়েই আজকের বাংলাদেশ। স্বাধীনতার এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জাতীয় ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। জনগণের সার্বভৌমত্বই ছিল স্বাধীনতার মূল ভিত্তি, আর সেই সার্বভৌমত্বকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তরে অক্ষুণ্ণ রাখাই আজকের দিনের প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য হওয়া উচিত। স্বাধীনতার রাজনৈতিক ভিত্তি আজও বাংলাদেশের পথনির্দেশক, এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র নির্মাণে এই ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারই প্রধান চালিকাশক্তি।
লেখক: গবেষক ও উন্নয়নকর্মী
এইচআর/এমএস