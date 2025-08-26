বৃষ্টির দিনে এসি বিস্ফোরণ এড়াতে যা করবেন

বৃষ্টির দিনে এসি বিস্ফোরণ এড়াতে যা করবেন
শুধু গরমে স্বস্তি পেতে নয়, এসি ব্যবহার বর্ষায় ঘরের আদ্রতা ঠিক রেখে স্বস্তির পরিবেশ পেতেও। বলা যায় প্রায় সারাবছরই এখন এসি ব্যবহার করেন। বৃষ্টির সময় এসিতে নানান সমস্যা দেখা দেয়। এমনকি বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটে কমবেশি।
তবে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলে এবং নিয়ম মেনে এসি ব্যবহার করলে এই সমস্যা এড়াতে পারবেন-
>> এসি মেশিনের এয়ার ফিল্টারে কোনো ময়লা জমেছে কি না সেটা পরীক্ষা করে নিন। প্রয়োজনে এসির ভেতরের নেট খুলে ডাস্ট ক্লিনিং করে নিন। নিয়মিত ফিল্টার পরিষ্কার করা জরুরি। নোংরা ফিল্টারের কারণে এসির ঠান্ডা করার ক্ষমতা বা কুলিং হ্রাস পায়। অতিরিক্ত গরম হতে শুরু করে এসি। আর ওভারহিটিং বা অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়ার ফলে এসির কম্প্রেসর ফেটে যেতে পারে।
>> বৈদ্যুতিক সংযোগ ঠিক আছে কি না সেটা নিশ্চিত হয়ে নিন। অনেক সময় অনেকদিন বন্ধ থাকার ফলে সংযোগে সমস্যা দেখা দেয়। কারণ শট সার্কিট থেকে বিপদ হতে পারে।
>> টানা বর্ষার পর পুনরায় এয়ার কন্ডিশনার চালু করার আগে আউটডোর ইউনিটের ফ্যান ও ইউনিট পরিষ্কার করে নিন। কারণ আউটডোর ইউনিটে সমস্যা থাকলে আপনার ইনডোর ইউনিটে তার প্রভাব পড়তে পারে।
>> এসি চালানোর পাশাপাশি ঘরে সঠিক বায়ু চলাচল বজায় রাখা আবশ্যক। এটা ঠিক যে, ঘর বেশি খোলামেলা রাখলে ঠান্ডা হতে চায় না, তবে ঘরে এত বেশি ঠাসাঠাসিও করা উচিত নয়, যা দমবন্ধকর পরিস্থিতি তৈরি করে। এসির পাশাপাশি ফ্যান চালিয়ে রাখা জরুরি। এতে ঠান্ডা বাতাস পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর এসির উপরেও চাপ কমে এবং ঘর দ্রুত ঠান্ডা হয়।
>> ঘরের তাপমাত্রা বরফ-শীতল না হলেও চলবে। মোটামুটি স্বস্তিদায়ক শীতল এক তাপমাত্রা বজায় রাখলেই হলো। তাই এসির তাপমাত্রা ২৪-২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সেট করতে হবে। ২৪ ডিগ্রির তুলনায় কম তাপমাত্রায় এসি রাখা ঠিক নয়। আসলে ২৪-২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে তাপমাত্রা রাখলে বিদ্যুৎ তো সাশ্রয় হয়ই, সেই সঙ্গে এসির উপরেও চাপ পড়ে না। ফলে এসিতে বিস্ফোরণের আশঙ্কাও কমে যায়।
>> যদি এসি সূর্যের দিকে মুখ করে বসানো হয়, অর্থাৎ যদি এসির উপর সূর্যের আলো সরাসরি ভাবে পড়ে, তাহলে এসি ঠান্ডা ঘর ঠান্ডা করতে বেশি সময় নেয়। এমনকি সূর্যের তাপের কারণে এসি অতিরিক্ত গরম হতে পারে। যা অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা বাড়ায়।
>> এসির অতিরিক্ত চাপ দেওয়া চলবে না। ঘরে বেশি মানুষ থাকলে এসির উপর চাপ বেশি পড়বে এবং এটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই বিষয়গুলো মাথায় রাখলে ব্যবহারকারী এসিকে নিরাপদ এবং টেকসই করে তুলতে পারেন।
>> অতিরিক্ত গরমের মধ্যে রাতের পাশাপাশি দিনের বেলাতেও এসি চলতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে সময়ে সময়ে এসি সার্ভিসিং করতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এটি নিশ্চিত করবে যে, এসি সঠিকভাবে কাজ করছে এবং এতে কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটি নেই। অনেক সময় প্রযুক্তিগত ত্রুটির জেরে এসিতে আগুন ধরে যায়।
