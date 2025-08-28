নতুন হাইব্রিড গাড়ি আনছে মারুতি সুজুকি

নতুন হাইব্রিড গাড়ি আনছে মারুতি সুজুকি
জনপ্রিয় ফোর হুইলার নির্মাতা সংস্থা মারুতি সুজুকি। এবার আরও উন্নত হাইব্রিড গাড়ি আনতে চলেছে তারা। মারুতি সুজুকি শুধু বৈদ্যুতিক গাড়িই নয়, হাইব্রিড গাড়ির দিকেও বিশেষ নজর দিচ্ছে।
জ্বালানির দাম বৃদ্ধি এবং আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে বৈদ্যুতিক গাড়ির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। তবে হাইব্রিড গাড়ির চাহিদাও কম নয়। পরিবেশবান্ধব এবং লাক্সারিয়াস লুকের এই হাইব্রিড গাড়ির চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। অনেক গাড়ি নির্মাতা সংস্থা হাইব্রিড মডেল বাজারে আনছে।
হাইব্রিড গাড়ি হলো এমন এক ধরনের গাড়ি যা দুটি ভিন্ন শক্তি উৎস ব্যবহার করে চলে-একটি পেট্রোল বা ডিজেল ইঞ্জিন এবং একটি বৈদ্যুতিক মোটর ও ব্যাটারি প্যাক। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে গাড়িগুলো কম জ্বালানি খরচ করে, পরিবেশবান্ধব হয় এবং দীর্ঘমেয়াদে গাড়ির যন্ত্রাংশের ব্যবহার কমে আসে।
মারুতি সুজুকির একটি জনপ্রিয় কমপ্যাক্ট এসইউভি হচ্ছে মারুতি সুজুকি ফ্রঁক্স। এই গাড়ির হাইব্রিড মডেল বাজারে আনতে চলেছে কোম্পানি। হাইব্রিড গাড়ির দাম তুলনামূলক অন্য গাড়ির থেকে বেশি। এর অবশ্য কারণও আছে। এর যন্ত্রাংশ ও ব্যাটারি প্যাক।
তবে মারুতি সুজুকি বিশ্বাস করে যে স্থানীয়করণের মাধ্যমে এর খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা যেতে পারে। এই কারণেই কোম্পানি ভারতে লিথিয়াম-আয়ন সেল ও ইলেক্ট্রোড উৎপাদন শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে।
প্রাথমিকভাবে এই সেল ও ইলেক্ট্রোডগুলো গ্র্যান্ড ভিটারা হাইব্রিডের জন্য ব্যবহার করা হবে। তবে পরে এগুলো ফ্রঁক্সের মতো অন্যান্য গাড়ি ও আসন্ন নতুন এসইউভিগুলোর জন্যও ব্যবহার করা হবে। এটি মারুতিকে সাশ্রয়ী মূল্যের হাইব্রিড গাড়ি চালু করার সুযোগ দেবে।
নতুন ফ্রঁক্সে উন্নত জ্বালানি দক্ষতার জন্য ডিজাইন করা একটি হাইব্রিড ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। একটি আড়ম্বরপূর্ণ, সমসাময়িক নকশার অধিকারী যা কুপের নান্দনিকতার সঙ্গে এসইউভি অনুপাতের মিশ্রণ ঘটায়।
গাড়িটিতে হেড-আপ ডিসপ্লে, ওয়্যারলেস অ্যাপল কারপ্লে এবং অ্যান্ড্রয়েড অটো সহ একটি ৯-ইঞ্চি ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম এবং একটি ওয়্যারলেস কিউই চার্জিং প্যাডের মতো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় জাপান, ইন্দোনেশিয়ার বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।
সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে
