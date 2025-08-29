এই ফোন থেকে অন্য ডিভাইস চার্জ করা যাবে
জনপ্রিয় স্মার্ট গ্যাজেট সংস্থা শাওমির সাব-ব্র্যান্ড রেডমি সমান জনপ্রিয়। স্মার্টফোনের জগতে এখন রেডমি আলোচিত নাম। রেডমি মূলত বাজেট-বান্ধব স্মার্টফোন তৈরি করে থাকে। এছাড়াও এই সংস্থার স্মার্টফোনে আছে অসংখ্য সুবিধা। এবার যে ফোনটি বাজারে আনলো সেটিতে আছে রিভার্স চার্জিং সাপোর্ট। ফলে এই ফোনের সাহায্যে অন্যান্য ডিভাইসেও চার্জ দেওয়া যাবে।
ফোনটি হচ্ছে রেডমি ১৫ ৫জি ফোন। ফোনটিতে রয়েছে ৭০০০ এমএএইচের সিলিকন কার্বন ব্যাটারি। এর সঙ্গে রয়েছে ৩৩ ওয়াটের চার্জিং সাপোর্ট। ৮ ওয়াটের রিভার্স চার্জিং সাপোর্ট রয়েছে। ফোনের সাইডের অংশে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেনসর রয়েছে।
এই ফোনে ৬.৯ ইঞ্চির ফুল এইচডি প্লাস রেজোলিউশনের ডিসপ্লে রয়েছে, যার রিফ্রেশ রেট ১৪৪ হার্টজ। অ্যান্ড্রয়েড ১৫ আউট অফ দ্য বক্সের সাপোর্ট পাওয়া যাবে এই ফোনে। একাধিক এআই ফিচার রয়েছে রেডমি ১৫ ৫জি ফোনে। তার মধ্যে গুগলের জেমিনি এবং সার্কেল টু সার্চ-এই দুই ফিচারও রয়েছে।
এই ফোনে কোয়ালকমের স্ন্যাপড্রাগন ৬এস জেন ৩ প্রসেসর দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে ৮ জিবি পর্যন্ত র্যাম এবং ২৫৬ জিবি পর্যন্ত স্টোরেজ যুক্ত রয়েছে। ২ বছরের অপারেটিং সিস্টেমের আপগ্রেড এবং ৪ বছরের সিকিউরিটি আপডেট পাওয়া যাবে রেডমি ১৫ ৫জি ফোনে।
ডুয়াল রেয়ার ক্যামেরা ইউনিট রয়েছে এই ফোনে। সেখানে ৫০ মেগাপিক্সেলের মেন সেনসর রয়েছে। ফোনের ডিসপ্লের উপর ৮ মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা সেনসর রয়েছে।
রেডমি ১৫ ৫জি ফোন একটি ডাস্ট অ্যান্ড স্প্ল্যাশ রেজিসট্যান্ট ডিভাইস। অর্থাৎ ধুলা এবং পানিতে সহজে নষ্ট হবে না এই ফোন। ফরেস্টেড হোয়াইট, মিডনাইট ব্ল্যাক, স্যান্ডি পার্পেল-এই তিন রঙে এবং ৬ জিবি র্যাম এবং ১২৮ জিবি স্টোরেজ, ৮ জিবি র্যাম এবং ১২৮ জিবি স্টোরেজ, ৮ জিবি র্যাম এবং ২৫৬ জিবি স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাবে ফোনটি।
বর্তমানে ভারতের বাজারে ৬ জিবি র্যাম এবং ১২৮ জিবি স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম ১৪ হাজার ৯৯৯ রুপি। এছাড়াও এই ফোনের ৮ জিবি র্যাম এবং ১২৮ জিবি স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম ১৫ হাজার ৯৯৯ টাকা। এই ফোনের ৮ জিবি র্যাম এবং ২৫৬ জিবি স্টোরেজ মডেলের দাম ১৬ হাজার ৯৯৯ টাকা।
