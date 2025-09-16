সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রল হচ্ছে আইফোন, ভুলটা আসলে কার?

সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রল হচ্ছে আইফোন, ভুলটা আসলে কার?
সোশ্যাল মিডিয়ার চেয়ে বড় মিডিয়া বোধহয় এখন আর কিছুই হতে পারে না। যে কোনো কিছুর খবর, ভালো মন্দ রিভিউ সবই পাওয়া যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। সম্প্রতি সবচেয়ে বেশি উন্মাদনা যে স্মার্টফোন নিয়ে সেই আইফোনের নতুন সিরিজ লঞ্চ হয়েছে।
অ্যাপল এবার আইফোন ১৭ সিরিজের চারটি মডেল বাজারে এনেছে। আইফোন ১৭ , আইফোন ১৭ প্রো, আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স এবং আইফোন ১৭ এয়ার। এবার সবার আগ্রহ ছিল আইফোন ১৭ এয়ার নিয়ে। বাঙালি শিল্প ডিজাইনার আবিদুর চৌধুরী ক্যালিফোর্নিয়ার কুপারটিনোর অ্যাপল পার্কে মঞ্চে এসে কোম্পানির এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পাতলা এবং হালকা স্মার্টফোন আইফোন এয়ার লঞ্চ করেছেন। তিনিই ফোনটি ডিজাইন করেছেন, অনেকেই এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
তবে আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স নিয়ে এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রলের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য বছরের মতো এই বছরও কিছু মানুষ নতুন আইফোনের ডিজাইন পছন্দ করেছেন, আবার অনেকে এটি নিয়ে মজা করছেন। অনেকে এর ডিজাইনকে একেবারেই অকেজো মনে করছেন। তারা লিখছেন, অ্যাপল ডিজাইনটি পুরো নষ্ট করে দিয়েছে।
এছাড়া এই ফোনের রং নিয়েও চলছে নানান রকম ট্রলিং। আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্সের একটি কালার বিকল্প হচ্ছে কসমিক ওরেঞ্জ। এই কমলা রং নিয়ে হাসাহাসি করছেন। কেউ আবার বলছেন এই রং কারা কিনবেন তাদের তালিকাও যেন প্রকাশ করে সংস্থা।
তবে ডিজাইন নিয়ে মন্তব্য যে রকমই ভেসে আসুক না কেন, এই লাইনআপে নতুন প্রসেসর, আপগ্রেডেড ডিসপ্লে, উন্নত ক্যামেরা সিস্টেম এবং বর্ধিত স্টোরেজের মতো হরেক চমক রয়েছে। সমস্ত ডিভাইস অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স সমর্থন করে, যা অ্যাপলের এআই-চালিত স্যুট এবং আইওএস অভিজ্ঞতার যুগলবন্দিতে ডিভাইসে জেনারেটিভ ফিচার যুক্ত করেছে।
প্রতিবছরই এমন ট্রলের শিকার হতে হয় অ্যাপল সংস্থাকে। এর আসলে বেশ কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। যেমন- আইফোন সিরিজ নিয়ে সারাবছর যে পরিমাণ কানাঘুষা আর জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। সেই সঙ্গে অ্যাপলের আইফোন নিয়ে নানান রকম ভাবনা নিয়ে সারাবছর কথা চলতেই থাকে। কিন্তু লঞ্চের পর তার অনেকটাই মেলে আবার অনেক কিছুই মেলে না। ফলে সব গ্রাহককে খুশি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না অ্যাপলের।
আবার অ্যাপল দিন দিন তাদের গ্রাহকও হারাচ্ছে। প্রতিযোগী সংস্থা স্যামসাং, গুগল তাদের নতুন নতুন ফিচারের জন্য এখন বিশ্বব্যাপী ভীষণ জনপ্রিয়। তাই এখন আর কিডনি বেচে কেউ অ্যাপল কেনার অপেক্ষায় থাকেন না। তার আগেই বাজারে একাধিক মডেল লঞ্চ করে স্যামসাং, গুগল।
কেএসকে/জিকেএস