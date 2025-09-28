পূজায় প্রিয়জনকে কোন গ্যাজেট উপহার দেবেন

পূজায় প্রিয়জনকে কোন গ্যাজেট উপহার দেবেন
দুর্গাপূজা মানেই আনন্দ, সাজসজ্জা আর প্রিয় মানুষদের সঙ্গে সময় কাটানো। মণ্ডপে ঘুরতে যাওয়া, সারা দিন উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি প্রিয়জনকে ছোট্ট একটি উপহার দিয়ে খুশি করার আনন্দও আলাদা।
ফুল, মিষ্টি, শাড়ি কিংবা গয়না — এসব উপহার তো বরাবরই প্রচলিত। তবে প্রযুক্তির এই যুগে চাইলে আপনি উপহার দিতে পারেন দরকারি কোনো গ্যাজেট, যা হবে একেবারেই আধুনিক। এতে প্রিয় মানুষটি যেমন খুশি হবেন, তেমনি আপনার বাজেটেও চাপ পড়বে না।
চলুন জেনে নেওয়া যাক পূজার মৌসুমে কী কী গ্যাজেট উপহার দিতে পারেন—
- ১. এলইডি রিং ট্রাইপড
মণ্ডপে ঘুরতে গিয়ে বা পূজার সাজ দেখাতে এখন অনেকেই রিলস বানান। তাই হাতে রাখতে পারেন একটি এলইডি রিং ট্রাইপড। এতে ছবি ও ভিডিও দুটোই হবে ঝকঝকে। দামও হাতের নাগালেই পাওয়া যায়, চাইলে অনলাইনেও অর্ডার করতে পারবেন।
- ২. ওয়্যারলেস স্পিকার
পূজার ছুটিতে আড্ডা, ভ্রমণ বা একসঙ্গে সময় কাটানোর মুহূর্তে গান শুনতে চাইলে একটি ওয়্যারলেস স্পিকারই যথেষ্ট। ব্লুটুথে সংযুক্ত করলেই বাজবে পছন্দের গান। অনলাইন ও বাজারে ৫০০-১০০০ টাকার মধ্যেই দারুণ মানের স্পিকার পাওয়া যায়।
- ৩. স্মার্টওয়াচ
স্মার্টওয়াচ শুধু সময় দেখার জন্য নয়, এখন এটি স্বাস্থ্য ট্র্যাকিং, ব্লুটুথ কলিং, গুগল ম্যাপ থেকে মিউজিক — সব সুবিধাই দিচ্ছে। প্রিয়জনকে একটি স্মার্টওয়াচ উপহার দিলে তিনি আনন্দের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারবেন প্রতিদিন।
- ৪. ওয়্যারলেস ইয়ারবাড
দুর্গাপূজার কোলাহলের মাঝেও নিজের প্রিয় গান শুনতে বা অনলাইনে কথা বলতে চাইলে ওয়্যারলেস ইয়ারবাড হতে পারে সেরা সঙ্গী। স্টাইলিশ কেসসহ এগুলো পাওয়া যায় এবং থাকে নয়েজ ক্যানসেলেশনের সুবিধা। ৩০০-২০০০ টাকার মধ্যে সহজেই কিনতে পারবেন।
- ৫. টু-ইন-ওয়ান ল্যাপটপ-মোবাইল স্ট্যান্ড
অনেকেরই পূজার ছুটিতেও কাজের ব্যস্ততা থাকে। ল্যাপটপ বা মোবাইল ব্যবহার করতে গিয়ে ঘাড়ে ব্যথা হওয়ার ঝামেলা এড়াতে এই স্ট্যান্ড বেশ উপকারী। এতে একই সঙ্গে ল্যাপটপ ও স্মার্টফোন রাখা যায়। বাজারে বা অনলাইনে ৫০০-১০০০ টাকার মধ্যেই পাওয়া যাবে।
পূজা মানেই শুধু সাজসজ্জা আর আনন্দ নয়, প্রিয়জনকে খুশি করার সুযোগও বটে। তাই এই উৎসবে উপহার হিসেবে দিতে পারেন গ্যাজেট—যা হবে আধুনিক, প্রয়োজনীয় এবং বাজেটবান্ধব।
