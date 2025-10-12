সারাক্ষণ ফোন চার্জে দিয়ে রেখে ভুল করছেন না তো?

সারাক্ষণ ফোন চার্জে দিয়ে রেখে ভুল করছেন না তো?
অনেকেই আছেন সারাক্ষণ ফোন চার্জে দিয়ে রাখেন। চার্জে দিয়েই কথা বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেন। আসলে এভাবে সারাক্ষণ ফোন চার্জে বসিয়ে রাখা ঠিক নয়। ফোনের চার্জ ২০ শতাংশের আসার আগেই চার্জে দিন এবং ৮০ শতাংশ পর্যন্ত চার্জ করা ফোনের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।
আসুন জেনে নেওয়া যাক সারাক্ষণ ফোন চার্জে দিয়ে রাখলে কী কী ক্ষতি হতে পারে-
১. ব্যাটারির আয়ু কমে যায়
ফোন বা ল্যাপটপে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়। এই ব্যাটারি বারবার পূর্ণ চার্জে (১০০ শতাংশ) গিয়ে দীর্ঘ সময় প্লাগে লাগিয়ে রাখলে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়। এতে ব্যাটারির চার্জ-সাইকেল দ্রুত শেষ হয়ে যায় এবং দীর্ঘমেয়াদে ব্যাটারির আয়ু কমে যায়।
২. অতিরিক্ত গরম হওয়ার সমস্যা
ডিভাইস সারাদিন চার্জে থাকলে ব্যাটারির মধ্যে অতিরিক্ত তাপ জমে। অনেক সময় চার্জ দেওয়ার সময় ফোন বা ল্যাপটপ ব্যবহার করলে এই সমস্যা আরও বেড়ে যায়। অতিরিক্ত তাপ শুধু ব্যাটারির ক্ষতি করে না, ডিভাইসের অন্যান্য যন্ত্রাংশেরও ক্ষতি করে।
৩. চার্জ ধরে রাখার ক্ষমতা কমে যায়
দীর্ঘদিন ধরে সারাক্ষণ চার্জে লাগিয়ে রাখার ফলে ব্যাটারি তার স্বাভাবিক চার্জ ধারণ ক্ষমতা হারাতে শুরু করে। ফলস্বরূপ, নতুন অবস্থার তুলনায় ব্যাটারি দ্রুত শেষ হয়ে যায় এবং বারবার চার্জ দিতে হয়।
৪. সেফটি হ্যাজার্ড বা দুর্ঘটনার ঝুঁকি
কিছু ক্ষেত্রে চার্জিংয়ের সময় ওভারহিটিং, শর্ট সার্কিট কিংবা নিম্নমানের চার্জার ব্যবহারের কারণে অগ্নিকাণ্ড বা বিস্ফোরণের মতো বিপজ্জনক ঘটনা ঘটতে পারে। যদিও আধুনিক ডিভাইসে ওভারচার্জ প্রোটেকশন সিস্টেম থাকে, কিন্তু তাও বারবার ঝুঁকি নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।
৫. বিদ্যুতের অপচয়
ডিভাইস ১০০ শতাংশ চার্জ হওয়ার পরও চার্জে লাগানো থাকলে অল্প পরিমাণ হলেও বিদ্যুৎ খরচ হয়। এটি দীর্ঘমেয়াদে অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুতের অপচয় ঘটায় এবং পরিবেশের জন্যও ক্ষতিকর।
৬. সফটওয়্যারের পারফরম্যান্সে প্রভাব
অতিরিক্ত তাপ ও ব্যাটারির চাপ অনেক সময় ডিভাইসের প্রসেসর ও মাদারবোর্ডে প্রভাব ফেলে। এর ফলে ল্যাপটপ বা ফোন ধীরে কাজ করা শুরু করে এবং হ্যাং হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়।
আরও পড়ুন
ফোন হ্যাক হলে বুঝবেন যেভাবে
বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ফোন, ওজন মাত্র ১৩ গ্রাম
কেএসকে/এমএস