এক চার্জে ৭ দিন চলবে এই স্মার্টওয়াচ

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০১ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
হুয়াওয়ে ওয়াচ ডি২ স্মার্টওয়াচ

জনপ্রিয় স্মার্টগ্যাজেট ব্র্যান্ড হুয়াওয়ে ওয়াচ ডি২ আনলো বাজারে। নতুন এই স্মার্টওয়াচে রয়েছে অসংখ্য নতুন ফিচার। স্মার্টওয়াচটিতে ইসিজি এবং শরীরের তাপমাত্রা সেন্সর রয়েছে। এছাড়া ব্লাড অক্সিজেন স্যাচুরেশন (SpO2) রেট এবং হার্ট রেট সেন্সরও রয়েছে।

হুয়াওয়ে ওয়াচ ডি২-তে রয়েছে ১.৮২ ইঞ্চি অ্যামোলেড ডিসপ্লে যার রেজোলিউশন ৪৮০x৪০৮ পিক্সেল এবং সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা ১,৫০০ নিট। ডিসপ্লেটিতে অলওয়েজ-অন ডিসপ্লে মোড রয়েছে এবং এতে ২৬ মিমি মেকানিক্যাল এয়ারব্যাগ রয়েছে।

স্মার্টওয়াচটি অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় দিয়ে তৈরি। স্মার্টওয়াচটি অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড প্রেসার মনিটরিং অফার করে এবং এটি রেগুলেশন ২০১৭/৭৪৫ এর অধীনে ইউরোপে সিই-এমডিআর মেডিকেল ডিভাইস সার্টিফিকেশন এবং চীনের জাতীয় পণ্য প্রশাসন থেকে সার্টিফিকেশন পেয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

রক্তচাপ ট্র্যাকিং ছাড়াও স্মার্টওয়াচটি রিয়েল-টাইম সিঙ্গেল-লিড ইসিজি ডাটা অফার করে, যা ব্যবহারকারীর হার্টের অনিয়মিত ছন্দ এবং সম্ভাব্য অ্যারিথমিয়া শনাক্ত করতে সহায়তা করে। এটি হৃদস্পন্দন পর্যবেক্ষণ, SpO₂ পরিমাপ, ঘুম পর্যবেক্ষণ, চাপ এবং ধমনী শক্ত হওয়া সনাক্তকরণ সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য ট্র্যাকিং বৈশিষ্ট্যও সরবরাহ করে।

এটি ব্যবহারকারীদের তাদের স্বাস্থ্য মেট্রিক্সের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগতকৃত অনুস্মারক, স্বাস্থ্য প্রতিবেদনও প্রদান করে। এছাড়া ৮০টিরও বেশি ওয়ার্কআউট মোড সমর্থন করে ঘড়িটি। ব্যবহারকারীরা পেয়ারড অ্যাপের মাধ্যমে ওয়াচফেসগুলো পছন্দমতো পরিবর্তন করতে পারবেন।

এই ওয়ারেবেলটি ব্লুটুথ কলিং সাপোর্ট করে। স্মার্টওয়াচটি অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস ডিভাইসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং হুয়াওয়ে হেলথ অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। ব্যবহারকারীরা স্মার্টওয়াচ থেকে সরাসরি ইনকামিং কলের উত্তর দিতে বা প্রত্যাখ্যান করতে এবং সব কল লগ দেখতে পারেন।

সাধারণ ব্যবহারের সময় ৭ দিন পর্যন্ত ব্যাটারি লাইফ প্রদান করবে। ধুলা এবং পানি প্রতিরোধের জন্য এটির IP68 রেটেড বিল্ড রয়েছে স্মার্টওয়াচটিতে। ভারতে হুয়াওয়ে ওয়াচ ডি২ এর দাম ৩৪ হাজার ৪৯৯ রুপি। ই-কমার্স সাইট অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে এটি কেনা যাবে।

সূত্র: গ্যাজেট ৩৬০

