১ ঘণ্টা সিলিং ফ্যান চললে খরচ কত?
গরমে স্বস্তি দিতে সিলিং ফ্যান সারাক্ষণ চলছে মাথার উপরে। ঘরে ছোট শিশু বা বয়োজ্যেষ্ঠ থাকলে একাধিক ফ্যানও চালাতে হয়। তবে গরমে ফ্যান শরীর জুড়ালেও মাস শেষে বিদ্যুৎ বিল দেখে যে কারো কপালে ঘাম জমতে শুরু করবে। কিন্তু আসলে একটি ফ্যান চালাতে মাসে খুব বেশি বিল আসে না।
বিভিন্ন কারণে বিদ্যুৎ বিল বেশি আসতে পারে। শুধু একটি ফ্যানের এক মাসের বিদ্যুৎ বিল কত তার হিসাব বের করতে পারলে আপনি অনেকটাই বুঝতে পারবেন বিল বেশি আসার কারণ। ফ্যান বা এসি যেটাই ব্যবহার করেন না কেন টিপস মেনে ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ বিল আসবে সাধ্যের মধ্যেই।
চলুন জেনে নেওয়া যাক ১ ঘণ্টা সিলিং ফ্যান চললে কত টাকা খরচ হতে পারে-
সাধারণত সিলিং ফ্যান ৭০ ওয়েট থেকে ১০০ ওয়াট হয়। তাহলে ধরুন যদি একটি সিলিং ফ্যান ৭০ ওয়াটের হয় তাহলে এটি এক ঘণ্টায় ৭০ ওয়াট বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে। এবার বিদ্যুৎ বিল প্রতি ইউনিট যদি হয় ৭ টাকা ৫০ পয়সা। তাহলে ৭০ ওয়াট বা ০.০৭ × ৭.৫০ = ০.৫২৫ টাকা খরচ হবে।
তাহলে দিনে যদি ১০ ঘণ্টা একটি ফ্যান চলে তাহলে মাসে বিদ্যুৎ বিল কত আসবে সেই হিসাবও করে নিতে পারেন। প্রতিদিন সিলিং ফ্যান ১০ ঘণ্টা চালান এবং ফ্যানটি ৭০ ওয়াটের হয়। সেক্ষেত্রে প্রতিদিন খরচ হবে ৭০ ওয়াট × ১০ ঘণ্টা = ৭০০ ওয়াট = ০.৭ কিলোওয়াট (১ কিলোওয়াট = ১০০০ ওয়াট)।
বিদ্যুৎ বিল প্রতি ইউনিট যদি হয় ৭ টাকা ৫০ পয়সা তাহলে ১০ ঘণ্টায় দিনে ০.৭ ওয়াট × ৭.৫০ = ৫.২৫ টাকা খরচ হবে। অর্থাৎ একদিনে একটি ফ্যানের জন্য খরচ হবে ৫.২৫ টাকা। এক মাসে খরচ হবে ৫.২৫×৩০= ১৫৭.৫ টাকা অর্থাৎ প্রায় ১৫৮ টাকা।
