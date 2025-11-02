নাম গোপন রেখেই হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট করা যাবে

নাম গোপন রেখেই হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট করা যাবে
সিলিকন ভ্যালির টেক জায়ান্ট মেটা নিয়মিত তার প্ল্যাটফর্মগুলোকে আপডেট করছে। মেটার জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন ফিচার। এই ফিচারের মাধ্যমে নাম ও নম্বর গোপন রেখেই এবার যে কারো সঙ্গে চ্যাটিং করা যাবে হোয়াটসঅ্যাপে।
হোয়াটসঅ্যাপের নতুন এই ফিচারের নাম ‘ইউজার নেম’। আর সেই ফিচার অন থাকলে আপনি কোনো অপরিচিত ব্যক্তির নাম বা নম্বর দেখতে পাবেন না। এছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ডব্লিউডব্লিউডব্লিউ লেখা কোনো ওয়েবসাইট বা বাইরের কোনো প্ল্যাটফর্ম থেকে মেসেজ এলে, সেই মেসেজকে নিজে থেকেই ব্লক করে দেবে হোয়াটসঅ্যাপ। এতে কমবে সাইবার অপরাধের পরিমাণ। এছাড়া আটকানো যাবে ব্যক্তিগত তথ্য চুরির ঘটনাও। আর সাইবার সুরক্ষার এই ধাপ হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
হোয়াটসঅ্যাপের প্রোফাইল সেটিংসয়ে নতুন একটি অপশন থাকবে। যাকে বলা হবে ‘রিজার্ভ ইউজার’। আর সেই অপশন চালু থাকলে অন্য কারো কাছ থেকে ব্যবহারকারীর নাম ও মোবাইল নম্বর সম্পূর্ণ গোপন থাকবে। ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত মেসেজও কম আসবে।
এখন নিশ্চয়ই আপনার মনে প্রশ্ন আসছে, যে প্রিয়জনের নম্বর আপনার কাছে নেই, সে কি আপনাকে মেসেজ পাঠাতে পারবে না? সেই ক্ষেত্রে কাজে লাগবে ‘ইউজার নেম উইথ পিন’ অপশন। যেখানে চার অঙ্কের একটি পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নম্বর বা পিন তৈরি করতে হবে। সেই পিন জানা থাকলেই অন্য অচেনা কেউ আপনাকে মেসেজ করতে পারবেন। ফলে আপনার হাতেই থাকবে কে আপনাকে মেসেজ করতে পারবেন আর কে পারবেন না। ফলে আগামী বছরে এই ‘প্রাইভেসি শিল্ড’ আপনার কথোপকথনকে আরও সুরক্ষিত করে তুলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
