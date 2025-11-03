বন্ধ হতে পারে আপনার এক্স অ্যাকাউন্ট
ইলন মাস্ক টুইটার অধিগ্রহণ করে এর নাম পরিবর্তন করে এক্স (X) রাখেন। এরপর থেকেই একের পর এক ফিচার, রুলস যুক্ত করছেন। ব্যবহারকারীদের তাতে কতটা ক্ষতি হচ্ছে সে ব্যাপারে কমই মাথা ঘামিয়েছেন তিনি। এবার নতুন আরও একটি নিয়ম যুক্ত করেছেন, যেটি না করলে বন্ধ হতে পারে আপনার এক্স অ্যাকাউন্টটি।
সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স ঘোষণা করেছে যে, ১০ নভেম্বর টুইটার ডটকম ডোমেইনটি অবসর নিচ্ছে। যদিও এই পরিবর্তনের ফলে বেশিরভাগ ব্যবহারকারীর উপর কোনো প্রভাব পড়বে না, তবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন না করলে অল্প সংখ্যক লোকের অ্যাকাউন্ট লক হতে পারে।
কোম্পানি জানিয়েছে, নতুন পরিবর্তন হচ্ছে এটি ডটকম এর সঙ্গে যুক্ত হবে, যা টুইটার ডোমেইন অবসর নেওয়ার অনুমতি দেবে। তারা আরও জানিয়েছে, যে ব্যবহারকারীরা টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশনের জন্য হার্ডওয়্যার সিকিউরিটি কী বা পাসকির উপর নির্ভর করে, তাদের ১০ নভেম্বরের আগে X.com ডোমেইনটিতে তাদের প্রশংসাপত্র রেজিস্টার করতে হবে। যদি ব্যবহারকারীরা সময়সীমার আগে নতুন ডোমেইনটিতে নথিভুক্ত না হয়, তাহলে তাদের অ্যাকাউন্ট লক আউট করা হবে।
১০ নভেম্বরের পর, যদি আপনি একটি নিরাপত্তা কী পুনরায় নথিভুক্ত না করে থাকেন, তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টটি লক করা থাকবে যতক্ষণ না আপনি পুনরায় নথিভুক্ত হন। একটি ভিন্ন ২এফএ পদ্ধতি বেছে নেন অথবা ২এফএ ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নেন।
তবে প্ল্যাটফর্মটি সর্বদা আপনাকে আপনার অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য ২এফএ ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়ে থাকে। আপনি যদি আপনার অ্যাকাউন্ট লক হওয়া থেকে বাঁচাতে চান তাহলে X.com ডোমেনে পুনরায় রেজিস্টার করে নিন। যেভাবে করবেন-
>> এক্স ডটকম অ্যাপ বা ওয়েবসাইট ওপেন করুন।
>> সেটিংসে যান।
>> এরপর প্রাইভেসি মেনুতে যান এবং সিকিউরিটি অপশনে ক্লিক করুন।
>> এবার অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস অপশনে ক্লিক করুন।
>> সেখান থেকে সিকিউরিটি এবং অবশেষে টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন অপশনে ক্লিক করতে হবে।
>> এরপর নিজেদের বিদ্যমান পাসকি পুনরায় নথিভুক্ত করা যেতে পারে।
অন্যদিকে কেউ যদি নিজেদের এক্স অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস হারিয়ে ফেলেন, তাহলে সিকিউরিটি কী পুনরায় রেজিস্টার করে, অন্য ২এফএ পদ্ধতিতে স্যুইচ করে, অথবা টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন সম্পূর্ণরূপে ডিজএবেল করলে এটি ফিরে পাবেন।
সূত্র: এক্স হেল্প সেন্টার
