বিটিআরসিতে ইন্টারনেট ব্যবসায়ীদের অবস্থান, টেলিকম নীতি সংশোধন দাবি

বিটিআরসিতে ইন্টারনেট ব্যবসায়ীদের অবস্থান, টেলিকম নীতি সংশোধন দাবি
টেলিকম খাতের খসড়া নীতিমালা সংশোধনের দাবি জানিয়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন ইন্টারনেট ব্যবসায়ীরা।
তাদের দাবি, নতুন গাইডলাইন বাস্তবায়িত হলে গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেটের দাম ২০ শতাংশ এবং ব্যবসায়ী পর্যায়ে ১৪ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। এতে করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।
সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেল ৩টা থেকে ভবনের সামনে জড়ো হতে থাকেন দেশের ইন্টারনেট ব্যবসায়ীরা। একপর্যায়ে তারা ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে প্রবেশমুখে অবস্থান নেন।
এতে উপস্থিত ব্যক্তিরা বলেন, নতুন টেলিকম নীতিমালায় যে রেভিনিউ শেয়ার ও অতিরিক্ত লাইসেন্স ফি ধরা হয়েছে, তা কার্যকর হলে গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেটের দাম অন্তত ২০ শতাংশ বাড়বে। এটা শুধু ব্যবসা নয়, দেশের ডিজিটাল ভবিষ্যৎকেও বিপন্ন করবে।
তাদের দাবি, এ গাইডলাইনের আড়ালে মোবাইল অপারেটরদের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, যা দেশীয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈষম্য সৃষ্টি করবে। আমরা চাই নীতিমালাটি পুনর্বিবেচনা করা হোক।
এর আগে, মহাখালীতে সংবাদ সম্মেলন করে একই ধরনের আশঙ্কা প্রকাশ করে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি)।
সংগঠনটির নেতারা বলেন, নতুন গাইডলাইনে উচ্চ লাইসেন্স ফি, রাজস্ব ভাগাভাগি ও সামাজিক তহবিলে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে, যা সরাসরি গ্রাহকের ওপর প্রভাব ফেলবে। এতে ডিজিটাল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা এবং সার্বিক ডিজিটাল জীবনধারায় নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।
আইএসপিএবির সভাপতি আমিনুল হাকিম বলেন, নতুন নীতিমালা অনুযায়ী ঢাকায় ইন্টারনেটের দাম ১১ শতাংশ এবং ঢাকার বাইরে গ্রামে ১৮.৪০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে। সরকার ভুল পথে এগোচ্ছে। এই গাইডলাইনে জনগণের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়নি।
তিনি বলেন, প্রস্তাবিত গাইডলাইনে দেশীয় উদ্যোক্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে মোবাইল অপারেটরদের ফিক্সড ওয়্যারলেস অ্যাকসেস (এফডব্লিউএ) এবং হটস্পট সেবা চালুর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এটি দেশীয় বিনিয়োগের জন্য অসম প্রতিযোগিতা তৈরি করবে।
সংগঠনটি গাইডলাইন সংস্কারে সাতটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে—
১. সেলুলার মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডার (সিএমএসপি) গাইডলাইন থেকে এফডব্লিউএ ফিক্সড ওয়্যারলেস একসেস বাতিল করতে হবে।
২. সিএমএসপি গাইডলাইন থেকে হোম/অফিস/ইনডোর প্রাঙ্গনে ফাইবার কানেক্টিভিটি ডেপ্লয় করার অনুমতি বাতিল করতে হবে।
৩. সিএমএসপি গাইডলাইন থেকে সার্ভিস ডেলিভারির জন্য আইএসএম/ওয়াইফাই ব্যান্ডের বাণিজ্যিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।
৪. বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী এফটিএসপি-এর জন্য অ্যাক্টিভ অবকাঠামো শেয়ারিং সংক্রান্ত গাইডলাইন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
৫. এফটিএসপি গাইডলাইন থেকে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ রেভিনিউ শেয়ারিং ও ১ শতাংশ সোশ্যাল অবলিগেশন ফান্ড (এসওএফ) এবং উচ্চ লাইসেন্স ফি বাতিল বা পুনর্বিবেচনা করতে হবে।
৬. আইপিটিএসপি এসএমএস সার্ভিস ও মোবাইল ডায়ালার বিষয়ে বিস্তারিত কোনো নির্দেশনা নেই। এ দুটি বিষয়ে স্পষ্টিকরণ চাই।
৭. এফটিএসপি (ফিক্সড টেলিকম সার্ভিস প্রোভাইডার) এবং জেলা এফটিএসপি (ফিক্সড টেলিকম সার্ভিস প্রোভাইডার)-এর মধ্যে সার্ভিস বৈষম্য রাখা যাবে না।
এএএইচ/ইএ/এমএস