শক্তিশালী ব্যাটারিসহ নতুন ৫জি ফোন আনছে ভিভো
ভিভোর নতুন ৫জি ফোন এলো বাজারে। ৬০০০ এমএএইচের শক্তিশালী ব্যাটারিসহ বাজারে এসেছে ভিভো ওয়াই১৯এস ফোন। ভিভো ওয়াই সিরিজের এই ৫জি ফোনের ডিসপ্লের উপর ৫ মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা সেনসর বা সেলফি ক্যামেরা সেনসর রয়েছে।
ভিভো ওয়াই১৯এস ফোনে রয়েছে একটি মিডিয়াটেক ডিমেনসিটি ৬৩০০ চিপসেট রয়েছে এই ফোনে। ফোনের অনবোর্ড স্টোরেজের পরিমাণ মাইক্রো এসডি কার্ডের সাহায্যে ২ টিবি পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। অ্যান্ড্রয়েড ১৫- র সাপোর্ট এই ফোনে পাবেন ইউজাররা।
ডুয়াল সিমের সাপোর্ট রয়েছে এই ফোনে। এছাড়াও রয়েছে ৬.৭৪ ইঞ্চির এলসিডি স্ক্রিন। ফোনের ডিসপ্লের রিফ্রেশ রেট ৯০ হার্টজ। এছাড়াও রয়েছে ডুয়াল রেয়ার ক্যামেরা ইউনিট এবং একটি এলইডি ফ্ল্যাশ। ফোনের ডুয়াল রেয়ার ক্যামেরা ইউনিটে রয়েছে ১৩ মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি সেনসর। এর সঙ্গে রয়েছে ০.৮ মেগাপিক্সেলের সেকেন্ডারি সেনসর। ডুয়াল ব্যান্ড ওয়াই-ফাই সাপোর্ট রয়েছে ভিভো ওয়াই১৯এস ৫জি ফোনে।
ভিভো ওয়াই১৯এস ৫জি ফোনে রয়েছে ৬০০০ এমএএইচ ব্যাটারি এবং ১৫ ওয়াটের চার্জিং সাপোর্ট। এটি একটি ডাস্ট অ্যান্ড স্প্ল্যাশ রেজিসট্যান্ট ডিভাইস। অর্থাৎ ফোনটি ধুলো এবং জলে সহজে নষ্ট হবে না। ফোনের ওজন প্রায় ১৯৯ গ্রাম।
ভিভো ওয়াই১৯এস ৫জি ফোন ভারতে লঞ্চ হয়েছে ৪ জিবি র্যাম ও ৬৪ জিবি স্টোরেজ, ৪ জিবি র্যাম ও ১২৮ জিবি স্টোরেজ, ৬ জিবি র্যাম ও ১২৮ জিবি স্টোরেজ-এই তিনটি ভ্যারিয়েন্টে। ম্যাজেস্টিক গ্রিন এবং টাইটেনিয়াম সিলভার, এই দুই রঙে ভিভো ওয়াই১৯এস ৫জি ফোনটি পাওয়া যাবে। তবে ফোনের কোন ভ্যারিয়েন্টের কত দাম, তা এখনো জানায়নি কোম্পানি।
সূত্র: গ্যাজেট ৩৬০
কেএসকে/জিকেএস