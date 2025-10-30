  2. তথ্যপ্রযুক্তি

পুরোনো ফোনটি ডি-রেজিস্ট্রেশন করুন ঘরে বসেই

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১৯ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
পুরোনো ফোনটি ডি-রেজিস্ট্রেশন করুন ঘরে বসেই
পুরোনো ফোনটি ডি-রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন ঘরে বসেই

আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে নিবন্ধনবিহীন বা আন অফিসিয়াল মোবাইল ফোন বন্ধ করে দেওয়া হবে। বিজয় দিবস থেকে চালু হচ্ছে ‘ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার’ বা এনইআইআর, যার মাধ্যমে প্রত্যেকটি মোবাইল ফোনকে নিবন্ধনের আওতায় আনা হবে।

প্রতিটি মোবাইল হ্যান্ডসেটের আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত আইএমইআই নম্বরকে ব্যবহারকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ও ব্যবহৃত সিমের সঙ্গে যুক্ত করে নিবন্ধিত করবে। ফলে বৈধ ও অবৈধ হ্যান্ডসেট সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

১৬ ডিসেম্বরের পর নতুন করে কোনো মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কে যুক্ত হলে সেটার নিবন্ধন করাটা বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে বৈধ ফোন স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধনের আওতায় চলে আসবে। গ্রাহককে আলাদা করে দৌড়ঝাঁপ করতে হবে না।

তবে যাদের ফোন এরই মধ্যে নিবন্ধিত তাদের ডি-রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আপনার ফোন রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধিত কি না তা জেনে নিতে পারবেন সহজেই। ‘ডিরেজিস্ট্রেশন’ ছাড়া একজনের নামে নিবন্ধিত ফোন বা হ্যান্ডসেটে আরেকজনের সিম ব্যবহার করা যাবে না।

১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ হতে গ্রাহক কর্তৃক ব্যবহৃত হ্যান্ডসেটটি বিক্রয়/ হস্তান্তরের প্রয়োজন হলে ডি-রেজিস্ট্রেশন করে হস্তান্তর করা যাবে। ডি-রেজিস্ট্রেশন করার সময় আবশ্যই এনআইডি এর শেষের ৪ (চার) ডিজিট প্রদান করতে হবে।

গ্রাহকের ব্যবহৃত হ্যান্ডসেটটি কীভাবে ঘরে বসেই যেসব মাধ্যনে ডি-রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন দেখে নিন-

১. প্রথমে সিটিজেন পোর্টাল neir.btrc.gov.bd
২. মোবাইল অপারেটরদের (এমএনও) পোর্টাল
৩. মোবাইল অ্যাপ
৪. ইউএসএসডি চ্যানেল (*১৬১৬১#)

  • ডি-রেজিস্ট্রেশন করার শর্তসমূহ

১. ডি-রেজিস্ট্রেশন করার জন্য গ্রাহকের হ্যান্ডসেটে/মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত সিমটি অবশ্যই নিজ এনআইডি তে নিবন্ধিত হতে হবে।
২. ক্লোন/ডুপ্লিকেট আইএমইআই(IMEI) -সম্বলিত হ্যান্ডসেটটি ডি-রেজিস্ট্রেশন করার সময় অতিরিক্ত তথ্য হিসেবে পরবর্তী ব্যবহারকারীর সিম নম্বর প্রদান করতে হবে।

  • কর্পোরেট সিম ব্যবহারকারীরা ডি-রেজিস্ট্রেশন করবেন যেভাবে

কর্পোরেট সিম ব্যবহারকারীদের ৩০ দিনের মধ্যে ইউএসএসডি চ্যানেল অথবা সিটিজেন পোর্টালের মাধ্যমে ব্যক্তিগত এনআইডি এর তথ্য প্রদান করার জন্য এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে। কর্পোরেট গ্রাহক বর্ণিত তথ্য জমা প্রদান সাপেক্ষে ব্যক্তিগত এনআইডি অথবা কী-কন্টাক্ট-পয়েন্ট (কেএসপি) এর এনআইডি দিয়ে ডি-রেজিস্ট্রেশন সুবিধা গ্রহণ করা যাবে। অন্যথায়, শুধু কী-কন্টাক্ট-পয়েন্ট (কেএসপি) এর এনআইডি এর তথ্য দিয়ে ডি-রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা গ্রহণ করা যাবে।

আরও পড়ুন
সোশ্যাল মিডিয়া নজর রাখছে আপনার ব্যক্তিগত জীবনেও 
পানি ছাড়াও যেসব কারণে স্মার্টফোন নষ্ট হতে পারে 

কেএসকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহারে যেসব ভুল করলেই বিপদ

পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহারে যেসব ভুল করলেই বিপদ

স্মার্টফোন
বাহারি কভার ব্যবহার করে ফোনের ক্ষতি করছেন না তো?

বাহারি কভার ব্যবহার করে ফোনের ক্ষতি করছেন না তো?

স্মার্টফোন
ফোন, ল্যাপটপ হ্যাকারের থেকে সুরক্ষিত রাখবেন যেভাবে

ফোন, ল্যাপটপ হ্যাকারের থেকে সুরক্ষিত রাখবেন যেভাবে

স্মার্টফোন