যেভাবে স্টারলিংক আরও সহজলভ্য করলো স্টার টেক
স্যাটেলাইটভিত্তিক উচ্চগতির ইন্টারনেট পরিষেবা স্টারলিংক আরও সহজলভ্য করলো প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান স্টার টেক। বাংলাদেশে কার্যক্রম চালুর সময় এ প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রধান অন্তরায় ছিল উচ্চমূল্য। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের জন্য একে সাশ্রয়ী ও গ্রাহকবান্ধব করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
চলতি বছরের মে মাসে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে স্টারলিংক। এর মধ্যদিয়ে দেশের প্রত্যন্ত ও দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। উন্নত এই প্রযুক্তির প্রধান বাধা ছিল এর যন্ত্রাংশের উচ্চ প্রারম্ভিক খরচ। সরকারিভাবে এর স্ট্যান্ডার্ড কিটের এককালীন মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ৪৭ হাজার টাকা।
স্থানীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান স্টার টেক লিমিটেড স্টারলিংকের এই সেবা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে পৌঁছে দিতে সর্বনিম্ন দাম ও সহজ কিস্তিতে যন্ত্রাংশ সরবরাহের ঘোষণা দিয়েছে। হার্ডওয়্যার কেনার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের আর্থিক চাপ কমাতে তারা দিচ্ছে সর্বোচ্চ ১২ মাস পর্যন্ত জিরো ইএমআই বা সুদমুক্ত কিস্তির সুবিধা। এছাড়া নগদ মূল্যের ক্রেতাদের জন্য দিচ্ছে বিশেষ ছাড়।
স্টারলিংক মিনি কিটের নগদ মূল্য ২৩ হাজার ৮৫০ টাকা। এটি বহনযোগ্য যা ভ্রমণকারী বা ডিজিটাল ক্রিয়েটরদের জন্য উপযোগী। স্টারলিংক স্ট্যান্ডার্ড কিটের নগদ দাম ৪৪ হাজার ৫৫০ টাকা, যা বাড়ি বা ছোট ব্যবসার জন্য উপযুক্ত। এটি ব্যবহারে ফ্রিল্যান্সার, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং গ্রামীণ অঞ্চলের গ্রাহকরা সহজেই সাশ্রয়ী দামে উচ্চগতির স্যাটেলাইট ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাবেন।
শুধু আর্থিক সুবিধা নয়, বরং নির্ভরযোগ্য সেবা নিশ্চিত করতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত বিতরণ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে স্টার টেক। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, গাজীপুর ও রংপুরসহ সারা দেশে প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে ২০টি শাখা অফিস। অনলাইন গ্রাহকদের জন্য রয়েছে ই-কমার্স ওয়েবসাইট, যেখান থেকে সারা দেশে স্টারলিংক কিট অর্ডার করা যাবে, যা হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা নেবে প্রতিষ্ঠানটি। এ ছাড়া করপোরেট গ্রাহক, যেমন ব্যাংক, হাসপাতাল, সরকারি ও বহুজাতিক সংস্থার জন্য হাই-পারফরম্যান্স কিট সরবরাহ করছে তারা।
সম্প্রতি স্টার টেক কার্যালয়ে এক দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসেন স্টারলিংক প্রতিনিধিরা। বাংলাদেশে স্টারলিংকের কার্যক্রম এবং উচ্চগতির স্যাটেলাইট সংযোগ বাড়িয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডিজিটাল সংযোগ ছড়িয়ে দিতে যৌথভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন তারা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্টারলিংকের প্রতিনিধি ব্রায়ান শিন, ওশান বীরসিংহে এবং নাটালি রাইডার।
স্টার টেক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের পরিচালক মো. সাজেদুর রহমান বলেন, এই উদ্যোগ কেবল একটি বাণিজ্যিক পদক্ষেপ নয়, বরং দেশের ডিজিটাল সংযুক্তি ও অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর বাস্তব প্রয়াস। উচ্চমূল্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জিরো ইএমআই সুবিধা এবং প্রতিযোগিতামূলক দামে যন্ত্রাংশ সরবরাহ, এ দুই পদক্ষেপ স্টারলিংককে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজলভ্য করে তুলছে।
দেশের প্রযুক্তি খাতের বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই উদ্যোগ দেশের ডিজিটাল রূপান্তরের যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে। উল্লেখ্য, স্টার টেক বাংলাদেশে স্টারলিংকের অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা হিসেবে কাজ করছে।
