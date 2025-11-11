  2. তথ্যপ্রযুক্তি

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের সম্ভাবনা বিশাল

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৮ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের সম্ভাবনা বিশাল

প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেছেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের সম্ভাবনা বিশাল। সরকার এই শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দেশের প্রথম ভিএলএসআই প্রশিক্ষণকেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন কোম্পানি উল্কাসেমির উদ্যোগে এ প্রশিক্ষণকেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাংলাদেশের প্রযুক্তি খাতকে বৈশ্বিক সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে এ প্রশিক্ষণকেন্দ্র যাত্রা শুরু করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে তরুণ প্রকৌশলীদের জন্য চিপ ডিজাইনের বিশ্বমানের দক্ষতা অর্জনের সুযোগ নিশ্চিত করবে উল্কাসেমি।

অনুষ্ঠানে বুয়েট, আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, মিলিটারি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি এবং গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের শিক্ষাবিদ ও শিল্প বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্কাসেমির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ এনায়েতুর রহমান জানান, ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে সেমিকন্ডাক্টর খাতে ৫ হাজার প্রকৌশলীর কর্মসংস্থান তৈরি করা সম্ভব। বর্তমানে কোম্পানিতে ৫৭০ জন কর্মচারী রয়েছেন, যা ২০২৭ সালের মধ্যে এক হাজারে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আরও জানানো হয়, প্রশিক্ষণকেন্দ্রটিতে প্রথম পর্যায়ে আইসি লেআউট ডিজাইন, আইসি ফিজিক্যাল ডিজাইন ও সার্কিট ডিজাইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এতে প্রশিক্ষণ দেবেন উল্কাসেমির অভিজ্ঞ প্রকৌশলীরা।

প্রশিক্ষণার্থীরা ইডিএ টুলে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন। ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ফার্মওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও অন্যান্য আইটিভিত্তিক বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।