উদ্ভাবনী ফিচার নিয়ে বাজারে ইলেকট্রিক স্কুটার ‘রাইডো’

উদ্ভাবনী ফিচার নিয়ে বাজারে ইলেকট্রিক স্কুটার ‘রাইডো’
উদ্ভাবনী ও আকর্ষণীয় সব ফিচার নিয়ে বাজারে এলো ইলেকট্রিক স্কুটার ‘রাইডো’। বাংলাদেশে স্মার্ট, টেকসই ও ইকো–ফ্রেন্ডলি আরবান কমিউটিংয়ের ভবিষ্যৎ তৈরি হচ্ছে, যেখানে এ স্কুটারটিও ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
সম্প্রতি রাজধানীর আইসিসিবিতে অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশ ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল অ্যান্ড মোবিলিটি এক্সিবিশনে’ অংশ নিয়ে পরিবেশবান্ধব এ যানটি ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। তিনদিনব্যাপী এ এক্সিবিশনে দর্শকদের উপস্থিতি ও রাইডোর প্রতি আগ্রহ ছিল অসাধারণ।
ইভেন্টজুড়ে রাইডোর বুথ ছিল অন্যতম আকর্ষণ। দর্শনার্থীরা বিশেষভাবে প্রশংসা করেছেন স্কুটারটির উদ্ভাবনী ফিচার, মডার্ন প্রিমিয়াম ডিজাইন ও আকর্ষণীয় মূল্যের সমন্বয়। এছাড়াও ব্যবহারকারীর সুবিধা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও দীর্ঘস্থায়ী পারফরম্যান্স সম্পর্কে অনেকেই ইতিবাচক মত দিয়েছেন।
আরও পড়ুন
ই-স্কুটার কেনার আগে মাথায় রাখুন ৫ বিষয়
বৈদ্যুতিক স্কুটার কেনার আগে যা খেয়াল রাখবেন
রাইডো চিফ অপারেটিং অফিসার (সিওও) মাহমুদুর রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশে স্মার্ট, টেকসই ও ইকো–ফ্রেন্ডলি আরবান কমিউটিংয়ের ভবিষ্যৎ তৈরি হচ্ছে। এই এক্সিবিশনে যে উৎসাহ ও ভালোবাসা আমরা পেয়েছি, তা আমাদের আরও অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা দর্শনার্থীদের মতামত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে আরও উন্নত প্রযুক্তি আনার অঙ্গীকার করছি।’
রাইডোর হেড অব মার্কেটিং শরীফুল ইসলাম বলেন, রাইডো শুধু একটি স্কুটার নয়, এটি একটি লাইফস্টাইল। আধুনিক ডিজাইন, ব্যবহারবান্ধব ফিচার ও নিরাপত্তার প্রতি প্রতিশ্রুতিই রাইডোকে সবার মধ্যে প্রথম পছন্দ করছে।’
‘রাইডো ইলেকট্রিক স্কুটার বিশ্বাস করে বাংলাদেশে ইভি (ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল) বাজার দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। আর এই পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত রাইডো।’ বলেন শরীফুল।
সবার ভালোবাসা ও আস্থায় রাইডোকে দেশের নাম্বার ওয়ান ইলেকট্রিক স্কুটার ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় রাইডোর বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান।
এএসএ/জেআইএম