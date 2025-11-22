অ্যান্ড্রয়েডে ‘কমেট’ এআই ব্রাউজার, ফ্রি

অ্যান্ড্রয়েডে ‘কমেট’ এআই ব্রাউজার, ফ্রি
অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য এআইনির্ভর ব্রাউজার ‘কমেট’ উন্মুক্ত করে দিয়েছে পারপ্লেক্সিটি। গুগল প্লেস্টোর থেকে ব্রাউজারটি এখন ফ্রি ডাউনলোড করা যাচ্ছে।
চলতি বছরের শুরুতে কমেট শুধু পারপ্লেক্সিটির প্রো-গ্রাহকদের জন্য চালু করা হয়। সেজন্য গ্রাহকদের দিতে হতো মাসে দুইশ ডলার। গত মাসে সব ব্যবহারকারীর জন্য এর অ্যাক্সেস খুলে দেওয়া হয় এবং অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণেও সেই সুবিধা বহাল থাকছে।
মোবাইল সংস্করণে ডেস্কটপ ভার্সনের বেশিরভাগ ফিচারই আছে। ব্যবহারকারীরা পারপ্লেক্সিটির এআই অ্যাসিস্টেন্ট ব্যবহার করতে পারবেন, সার্চের সারসংক্ষেপ পেয়ে যাবেন আর ভয়েসের মাধ্যমেও ব্রাউজারের সঙ্গে খোশগল্প করতে পারবেন।
পারপ্লেক্সিটি শুরু থেকেই জানিয়েছিল, এই ব্রাউজার চালুর অন্যতম লক্ষ্য ব্যবহারকারীর তথ্য সংগ্রহ করা, যাতে টার্গেটেড বিজ্ঞাপন আরও কার্যকরভাবে দেখানো যায়।
শুধু পারপ্লেক্সিটি নয়, আরও বেশ কিছু প্রযুক্তি কোম্পানি ব্রাউজিং অভিজ্ঞতায় এআই যুক্ত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এসব উদ্যোগকে কেন্দ্র করে, বিশেষ করে অনলাইন শপিংয়ে, এআই ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে এরইমধ্যে অভিযোগ তুলেছে অ্যামাজন। এ ধরনের ফিচার প্রতারকদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে বলে সতর্ক করেছে প্রযুক্তি সাইট এনগ্যাজেট।
আরএমডি