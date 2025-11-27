কেনাকাটায় সাহায্য করবে এআই

কেনাকাটায় সাহায্য করবে এআই
অনলাইন কেনাকাটা আরো সহজ ও গতিশীল করতে বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো এবার এগিয়ে এসেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) শপিং সহকারী নিয়ে। গুগল, ওপেন এআই, পারপ্লেক্সিটির পর এবার মাইক্রোসফটও যুক্ত হলো সেই দৌড়ে। প্রতিষ্ঠানটি এজ ব্রাউজারে কো-পাইলটের মাধ্যমে নতুন শপিংকেন্দ্রিক এআই ফিচার চালু করেছে, যা ব্যবহারকারীদের কেনাকাটা-সংক্রান্ত গবেষণা, তুলনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকে আগের চেয়ে সহজ করবে।
মাইক্রোসফট জানিয়েছে, এজ-এর কো-পাইলট মোডে ব্যবহারকারীরা এখন পণ্যের দাম তুলনা, ক্যাশব্যাক সুবিধা, দামের হিস্ট্রি, অফার সম্পর্কে সতর্কতা, রিভিউ বিশ্লেষণসহ নানা তথ্য রিয়েল-টাইমে জানতে পারবেন। একই সঙ্গে একাধিক ই-কমার্স ট্যাব খোলা থাকলে এআই স্বয়ংক্রিয়ভাবে জানাবে কোথায় কম দামে বা ভালো অফারে পণ্যটি পাওয়া যেতে পারে।
‘এআই শপিং’ এখন এত জনপ্রিয় কেন?
অনলাইন শপিংয়ে তথ্য যাচাই, রিভিউ দেখা, বিভিন্ন দোকানের দাম তুলনা, সেরা ডিল খুঁজে পাওয়া এসবই এখন সাধারণ ব্যবহারকারীর বড় চাহিদা। এআই সহজভাবে এসব কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে। ফলে ব্যবহারকারীর সময় ও ঝামেলা দুটোই কমে।
এআইনির্ভর শপিং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাধারণত সেরা দাম বা ডিসকাউন্ট খুঁজে দেয়, বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দাম তুলনা করে, রিভিউ বিশ্লেষণ করে পণ্যের মান যাচাই করে, কোথায় কম দামে পাওয়া যায় জানায়, দামের ওঠানামা সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়, ক্যাশব্যাক বা অফার থাকলে সতর্ক করে, ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী পণ্য সাজেস্ট করে।
আগে এসব কাজে ব্যবহারকারীকে আলাদা আলাদা ওয়েবসাইটে গিয়ে সময় ব্যয় করতে হতো, এখন একটি চ্যাটবটেই পাওয়া যাচ্ছে সবকিছু।
ওপেন এআই ও পারপ্লেক্সিটির নতুন ফিচার
ওপেনএআই জানায়, ব্যবহারকারীরা চ্যাটজিপিটিকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন, ‘১০০০ ডলারের নিচে ১৫ ইঞ্চির বেশি স্ক্রিনের গেমিং ল্যাপটপ দেখাও’ বা একটি পোশাকের ছবি দিয়ে তার কমদামি একই ধরনের বিকল্প খুঁজে দিতে। অন্যদিকে পারপ্লেক্সিটি তাদের মেমোরি ফিচারকে সামনে আনছে, যা ব্যবহারকারীর অবস্থান, পেশা, পূর্বের সার্চ বা পছন্দ মনে রেখে আরও ব্যক্তিগত শপিং সাজেশন দেবে।
প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনলাইন শপিংয়ের ভবিষ্যৎ এখন ব্যক্তিগত সুপারিশ, দ্রুত গবেষণা ও স্মার্ট সিদ্ধান্ত, যেখানে এআই-এর ভূমিকা দ্রুতই বিস্তৃত হচ্ছে। সূত্র: নিউ ইয়র্ক টাইমস, টেকক্রাঞ্চ।
শাহজালাল/আরএমডি