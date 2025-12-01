হঠাৎ পাল্টে গেলো বাংলালিংকের লোগো, সামাজিকমাধ্যমে চলছে আলোচনা
দেশের অন্যতম মোবাইল অপারেটর কোম্পানি বাংলালিংক তাদের লোগোতে পরিবর্তন এনেছে। অনেকটা নীরবে পাল্টে গেছে লোগোটি। নতুন লোগোটি ইংরেজি বর্ণ ‘বি’-এর আদলে তৈরি করা হয়েছে।
এছাড়া আগে লোগোর নীচের দিকে ‘An ORASCOM TELECOM company’ লেখা থাকলেও এখন আর তা থাকছে না। দুই সপ্তাহ আগে এ স্লোগানটি তুলে দেওয়া হয়েছে।
বাংলালিংকের ওয়েবসাইট ও অন্যান্য সব কাগজপত্রে এখন নতুন লোগোই ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এ নিয়ে কোনো ঘোষণা দেয়নি বাংলালিংক।
বাংলালিংকের কয়েকজন কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে জানান, মিশরভিত্তিক ওরাসকম টেলিকম হোল্ডিং কোম্পানিটিতে বেশ কিছু বড় পরিবর্তন এসেছে। রাশিয়ার ভিমপেলকম এখন ওরাসকমের বড় অংশের মালিক। এ কারণেই লোগোর নিচের এ বক্তব্য তুলে দেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করছেন তারা।
তবে এ বিষয়ে কেউ কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দিতে রাজি হননি। তারা জানান, নতুন এ লোগোটি দেশের মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সে কারণে এটিতে বড় কোনো পরিবর্তন হবে না।
এদিকে, নতুন এ লোগো নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা চলছে। নেটিজেনরা লোগোর ভালো-মন্দসহ নানা দিক নিয়ে মতামত জানাচ্ছেন।
শাহরিয়ার ইমন নামে একজন তার ফেসবুক পোস্টে নতুন ও পুরোনো লোগোর ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, এটা কপি। বাজুসের কপি। তারচেয়েও বড় কথা এটি ডেটিং অ্যাপের মতো লাগছে। আবার হঠাৎ তাকালে মনে হচ্ছে হেলথ রিলেটেড কোনো সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান।
সাইয়েদ তাহমিদ জামান রাশিক নামে আরেকজন লেখেন, পরিবর্তন করা ভালো দিক। তবে আমি মনে করি, এর চেয়েও ভালো করা যেত। এটাকে বাজুসের কপি লাগছে।
আহমাদ সজিব নামে একজন পোস্টে লেখেন, লোগো নিয়ে আমার এত মাথাব্যাথা নেই ৷ সার্ভিস বা সেবার মান ঠিক না করে লোগো দিয়ে কোনো রাজা-উজির মারবে না।
এদিকে, গত বছরের ১৬ জুন থেকে অপারেটরটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) পদ খালি রয়েছে। আহমেদ আবু দোমা ওরাসকম টেলিকম হোল্ডিংয়ের শীর্ষ পদে চলে যাওয়ার পর থেকে এ পদে আর কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি।
সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এখানেও বড় ধরনের চমক আসা অসম্ভব কিছু নয়। হয়তো ওরাসকম থেকে না এসে ভিমপেলকম থেকেও এখানে লোক আসতে পারে। কর্মীদের প্রত্যাশা, এর ফলে বাংলালিংক সংস্কৃতিতে কিছুটা পরিবর্তন আসবে।
