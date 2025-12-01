১৫ মিনিটে শরীর-মনের গোসল, মেশিন এনেছে জাপান
ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিনির্ভর ‘হিউম্যান ওয়াশিং মেশিন’ বা গোসলের মেশিন বানিয়েছে জাপান। এক্সপো ২০২৫-এ মেশিনটি উন্মোচনের পর এ নিয়ে মানুষের ভেতরে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। শিগগিরই বাণিজ্যিকভাবে মেশিনটি বাজারে আনছে জাপানের ওই প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান। ক্যাপসুল আকৃতির যন্ত্রটির ভেতরে শুয়ে ঢাকনা বন্ধ করলেই মাত্র ১৫ মিনিটে সম্পূর্ণ শরীর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।
এনডিটিভি জানিয়েছে, এক্সপোর পুরো ছয় মাসজুড়ে দর্শকদের বিপুল আগ্রহের পর প্রযুক্তিটি বাজারজাত করার সিদ্ধান্ত নেয় নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। প্রায় ২ দশমিক ৩ মিটার লম্বা এই বিশেষ ক্যাপসুলে রয়েছে মাইক্রোবাবল ও ফাইন মিস্ট শাওয়ার প্রযুক্তি।
শুধু শরীর পরিষ্কার নয়, ব্যবহারকারীর মানসিক প্রশান্তির জন্য এতে থাকবে সুমধুর সংগীত, নয়নাভিরাম ভিজ্যুয়াল ও আরামদায়ক পরিবেশ। কোম্পানির ভাষ্য, শুধু শরীর নয়, যন্ত্রটি মনের ক্লান্তিও দূর করবে। নিরাপত্তার জন্য এতে যুক্ত করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভাইটাল সাইন পর্যবেক্ষণকারী সেন্সর, যা ব্যবহারকারীর হার্টবিটসহ শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পুরো প্রক্রিয়াকে নিরাপদ রাখে।
প্রতিষ্ঠানটির মুখপাত্র সাচিকো মায়েকুরা জানান, প্রথম ‘হিউম্যান ওয়াশার’টি কিনেছে ওসাকার একটি হোটেল। সেখানকার অতিথিদের বিশেষ অভিজ্ঞতা দিতে এটি চালু করার পরিকল্পনা করছে তারা। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিখ্যাত রিসোর্টসহ বিদেশি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোও যন্ত্রটির ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে।
কত হতে পারে এই জাপানি প্রক্ষালন যন্ত্রের দাম? প্রতিবেদন অনুযায়ী, যন্ত্রটির দাম প্রায় ৬ কোটি ইয়েন, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৩ কোটি ২৫ লাখ টাকা। লিমিটেড এডিশন হিসেবে মাত্র ৫০টি যন্ত্র তৈরির পরিকল্পনা করছে প্রতিষ্ঠানটি।
কীভাবে কাজ করে ‘হিউম্যান ওয়াশিং মেশিন’
ব্যবহারকারী ক্যাপসুলে শুয়ে ঢাকনা বন্ধ করবেন। স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাইক্রোবাবল ও মিস্ট শাওয়ারে পুরো শরীর পরিষ্কার করা হবে। সেন্সর ভাইটাল সাইন পর্যবেক্ষণ করবে। তোয়ালে ছাড়াই শুকিয়ে ফেলবে মেশিন।
শাহজালাল/আরএমডি